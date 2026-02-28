Prima pagină » Breaking News » Româncă din Doha: Nu am primit niciun mesaj de la ambasada României

Româncă din Doha: Nu am primit niciun mesaj de la ambasada României

O româncă stabilită în Qatar a dezvăluit faptul că reprezentanții ambasadei României la Doha nu au avertizat-o despre criza din Orientul Mijlociu. Nu am primit niciun mesaj de la ambasada României, a spus românca, în exclusivitate pentru Mediafax. Numeroase explozii s-au auzit la Doha sâmbătă.
Vicepreședintele Camerei Deputaților, Adrian Cozma, este blocat în Dubai după escaladarea conflictului
Vicepreședintele Camerei Deputaților, Adrian Cozma, este blocat în Dubai după escaladarea conflictului
Coloană de fum observată în Dubai, după ce Emiratele spun că au interceptat rachete iraniene
Coloană de fum observată în Dubai, după ce Emiratele spun că au interceptat rachete iraniene
Tânăr blocat în zăpadă în afara pârtiei Șureanu, salvat de jandarmi
Tânăr blocat în zăpadă în afara pârtiei Șureanu, salvat de jandarmi
14.000 de angajați luau sporul de anticorupție la Apărare. Curtea de Conturi a tăiat lista
14.000 de angajați luau sporul de anticorupție la Apărare. Curtea de Conturi a tăiat lista
Miruță: „România nu e o țară săracă, e o țară sărăcită”. Ce spune ministrul Apărării despre armata voluntară și pensiile militarilor
Miruță: „România nu e o țară săracă, e o țară sărăcită”. Ce spune ministrul Apărării despre armata voluntară și pensiile militarilor
Petru Mazilu
28 feb. 2026, 19:34, Știri externe

Mădălina este o româncă stabilită de 20 ani la Doha, Qatar. Ea spune că singurele mesaje de avertizare au venit de la autoritățile locale.

„Nu am primit nimic ca cetățean de la ambasada noastră, tot ce am primit este de la autoritățile qatareze care au grijă de noi și fac tot posibilul să ne apere și să ne susțină moral. Ne trimit alerte”, a explicat Mădălina.

Ea susține că sâmbătă nu a primit nicio informare de la angajații ambasadei României despre criza din Orientul Mijlociu.

„Nu a luat nimeni legătură cu mine (…) Nu am primit niciun mesaj, nici sms, nici telefonic, de la ambasada României, eu personal nu am primit absolut nimic (…) Cred că au datele fiecărui om, ar trebuie să existe (în bazele de date ale ambasadei n.r.)”, a spus românca.

Explozii numeroase la Doha

Mai multe explozii s-au auzit sâmbătă la Doha. Acestea se produc în serii rapide, au relatat martorii. În urma exploziilor au apărut incendii și coloane de fum. Probabil, atacurile sunt efectuate cu drone iraniene pe care apărarea antiaeriană încearcă să le doboare.

Ministerul de Interne al Qatar-ului a îndemnat locuitorii din țară să „rămână în case” din cauza atacurilor iraniene.

„Stați departe de ferestre și zone deschise și evitați să părăsiți locuințele, cu excepția cazurilor de absolută necesitate până când situația se stabilizează”, a transmis ministerul pe rețelele de socializare.

Statele Unite și Israelul au lansat „operațiuni militare majore” împotriva Iranului sâmbătă dimineața. Președintele american Donald Trump a declarat că scopul este „distrugerea rachetelor și a industriei de rachete a Iranului”. Teheranul a lansat atacuri ca ripostă în mai multe zone din Orientul Mijlociu, inclusiv în Qatar.

Recomandarea video

BREAKING Cât de important este scutul de la Deveselu pentru apărarea Europei în cazul unui conflict SUA-Iran
G4Media
Ce au pățit mai mulți afaceriști iranieni din România după ce au fost sunați de la ambasadă. Toți au căzut în aceeași capcană
Gandul
Cum arată acum Nadia Dănciulescu, la 14 ani după ce a fost transformată complet în Frumusețe pe Muchie de Cuțit de la Pro TV
Cancan
Olivia, apariție în bikini: „A arătat aproape tot”
Prosport
Viața unui francez la București, la mijlocul anilor 2000: „Am ieșit cu TAB-ul de pe stadion. În oraș, arătam legitimația și toți polițiștii ne făceau pârtie”
Libertatea
Secretul vaselor de sânge curate. Băutura cu de 3 ori mai mulți antioxidanți decât ceaiul verde
CSID
Video cu momentul dramatic în care un tramvai plin cu pasageri deraiază în Milano: 2 morți, 54 de răniți
Promotor