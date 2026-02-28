Româncă din Doha: Nu am primit niciun mesaj de la ambasada României

Mădălina este o româncă stabilită de 20 ani la Doha, Qatar. Ea spune că singurele mesaje de avertizare au venit de la autoritățile locale.

„Nu am primit nimic ca cetățean de la ambasada noastră, tot ce am primit este de la autoritățile qatareze care au grijă de noi și fac tot posibilul să ne apere și să ne susțină moral. Ne trimit alerte”, a explicat Mădălina.

Ea susține că sâmbătă nu a primit nicio informare de la angajații ambasadei României despre criza din Orientul Mijlociu.

„Nu a luat nimeni legătură cu mine (…) Nu am primit niciun mesaj, nici sms, nici telefonic, de la ambasada României, eu personal nu am primit absolut nimic (…) Cred că au datele fiecărui om, ar trebuie să existe (în bazele de date ale ambasadei n.r.)”, a spus românca.

Explozii numeroase la Doha

Mai multe explozii s-au auzit sâmbătă la Doha. Acestea se produc în serii rapide, au relatat martorii. În urma exploziilor au apărut incendii și coloane de fum. Probabil, atacurile sunt efectuate cu drone iraniene pe care apărarea antiaeriană încearcă să le doboare.

Ministerul de Interne al Qatar-ului a îndemnat locuitorii din țară să „rămână în case” din cauza atacurilor iraniene.

„Stați departe de ferestre și zone deschise și evitați să părăsiți locuințele, cu excepția cazurilor de absolută necesitate până când situația se stabilizează”, a transmis ministerul pe rețelele de socializare.

Statele Unite și Israelul au lansat „operațiuni militare majore” împotriva Iranului sâmbătă dimineața. Președintele american Donald Trump a declarat că scopul este „distrugerea rachetelor și a industriei de rachete a Iranului”. Teheranul a lansat atacuri ca ripostă în mai multe zone din Orientul Mijlociu, inclusiv în Qatar.