Raed Arafat anunță că mesajele Ro-Alert vor avea sunete diferite în funcție de gravitatea evenimentelor

Potrivit șefului DSU, aceste modificări sunt în lucru de mai mult timp și vor fi realizate în colaborare cu STS.

Raed Arafat precizează că sunetul actual Ro-Alert pentru situațiile grave va rămâne neschimbat, acesta fiind standardizat la nivel internațional.

Modificările vizează în special alte tipuri de alerte, cum ar fi cele privind copiii dispăruți sau alte situații de interes public.

Astfel, sistemul va include mai multe niveluri de alertă:

• Alerta de risc iminent și alerta extremă vor păstra sunetul original RO-ALERT, utilizat la nivel internațional.

• Alerta severă va avea un sunet mai discret, similar cu cel al unui mesaj SMS.

• Alerta copil dispărut va fi semnalizată, de asemenea, printr-un sunet asemănător celui al unui mesaj SMS.

• A fost introdusă și o nouă categorie, alerta pentru siguranță publică, care va apărea doar pe ecran, fără niciun sunet, tocmai pentru a nu divulga poziția persoanelor care se pot afla ascunse pentru a evita un pericol.

„În concluzie, adaptarea sunetelor RO-ALERT nu este rezultatul unui eveniment punctual sau al unor reacții recente, inclusiv cele generate de alerta transmisă recent în București, ci face parte dintr-un proces început în urmă cu câteva luni, derulat împreună cu STS, care nu este încă finalizat, deoarece implementarea tehnică depinde de producătorii de telefoane, atât pentru sistemele Android, cât și iOS”, transmite Raed Arafat duminică într-un mesaj pe Facebook.

E necesară actualizarea sistemelor de operare

Șeful DSU spune că, pentru ca noile opțiuni să fie disponibile, este important ca utilizatorii să își actualizeze telefoanele la cea mai recentă versiune a sistemului de operare.

„Estimarea noastră este ca marea majoritate a telefoanelor să aibă acest sistem implementat în perioada următoare, pe măsură ce actualizările sunt instalate”, a scris Arafat pe rețeaua de socializare.

El susține că la nivelul DSU se va lucra la actualizarea procedurilor, astfel încât mesajele Ro-Alert să fie transmise diferențiat, în funcție de gravitatea situației.

„Totodată, posibilitatea de a utiliza alerte mai puțin intrusive va permite introducerea unor mesaje de interes public, precum cele pentru cod galben, care până acum erau transmise exclusiv prin aplicația DSU. De asemenea, o parte dintre alertele de cod portocaliu vor putea fi transmise sub forma unor alerte severe, cu un sunet asemănător celui al unui SMS, în timp ce alertele care indică un risc major vor continua să fie semnalizate exact ca până acum, cu sunetul RO-ALERT standard”, explică șeful DSU.

Un mesaj Ro-Alert emis de autorități în această săptămână în cursul nopții a stârnit numeroase comentarii negative pe rețelele sociale. Raed Arafat a explicat atunci că alerta a fost transmisă în baza codului roșu de intemperii, conform unei proceduri aprobate, fără a fi necesare aprobări suplimentare. Ora transmiterii era una limită, când o parte dintre locuitori se pregăteau să plece la muncă sau se aflau deja pe străzi.