CFR: Peste 500 de angajați, mobilizați cu utilaje de deszăpezire

Compania feroviară CFR SA a anunțat că va continua mobilizarea angajaților pentru asigurarea condițiilor feroviare în contextul vremii nefavorabile.
Sursă foto: Facebook / CFR infrastructură Timișoara
Daiana Rob
22 feb. 2026, 09:54, Social

Potrivit comunicatului transmis, în cadrul Comandamentelor de Iarnă constituite la sucursalele CFR din București, Craiova, Timișoara, Galați și Constanța, sunt mobilizați 511 angajați, împreună cu utilaje de deszăpezire și drezine.

Echipele, care au fost mobilizate preventiv, monitorizează permanent infrastructura feroviară și pot interveni pentru remedierea defecțiunilor cauzate de vremea rea.

Compania feroviară monitorizează starea infrastructurii și evoluția condițiilor de vreme.

„Personalul și utilajele rămân în stare de operativitate pentru menținerea siguranței și continuității traficului feroviar. Publicul va fi informat în timp real cu privire la orice situație care poate influența desfășurarea circulației feroviare”, anunță CFR.

CFR informează că, la această oră, trenurile circulă în condiții de iarnă.

