Captură în Portul Constanța: mii de jucării și genți posibil contrafăcute, ridicate de polițiști

În urma unor controale desfășurate în Portul Constanța Sud-Agigea, polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au transmis vineri că au descoperit aproximativ 1.400 de jucării și peste 1.300 de genți. Bunurile sunt estimate la o valoare totală de peste 163.000 de euro și sunt susceptibile a aduce atingere drepturilor de proprietate intelectuală ale unor mărci cunoscute.

Containere din China

La începutul săptămânii, o echipă formată din polițiști de frontieră și inspectori vamali a verificat un container sosit din China, destinat unei societăți comerciale din Republica Moldova. În interior au fost găsite 480 de jucării, estimate la circa 8.640 de euro, care purtau însemnele unor branduri cunoscute.

Oamenii legii au controlat un alt container în ziua următoare, sosit tot din China, de această dată cu destinația România. În urma verificărilor, au fost descoperite peste 900 de jucării și peste 1.300 de genți, evaluate la aproximativ 154.400 de euro.

Printre produsele identificate se aflau și plușuri reprezentând personaje foarte populare din desene animate, similare cu celebrul personaj Stitch, frecvent întâlnit pe astfel de articole.

Bunurile, confiscate pentru expertiză

Autoritățile efectuează acum cercetări într-un dosar ce vizează comercializarea unor produse care poartă mărci identice sau similare cu unele înregistrate, fapt ce poate prejudicia titularii drepturilor.

Toate bunurile au fost ridicate în vederea expertizării, urmând ca, la finalizarea anchetei, să fie dispuse măsurile legale care se impun.