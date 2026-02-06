Controale în Constanța: 716 șoferi de ride-sharing, depistați fără forme legale

Inspecția Muncii a desfășurat între 26 și 30 ianuarie controale la nivel național. A depistat 1.026 de persoane care lucrau fără forme legale, a anunțat ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Petre Florin Manole.

Cea mai amplă acțiune s-a desfășurat în județul Constanța, unde au fost identificate 716 persoane care lucrau nedeclarat pentru angajatori din domeniul ride-sharing. Controlul a fost realizat împreună cu reprezentanții ANAF.

„În Constanța, într-un singur control, săptămâna trecută, au fost găsiți 716 lucrători fără forme legale. Toți, în domeniul ride-sharing! Este un număr enorm, care dovedește că trebuie să intervenim rapid și ferm în reglementarea acestui domeniu”, a scris Petre Florin Manole pe Facebook.

Controale și sancțiuni

În perioada raportată, inspectorii au făcut 3.041 de controale: 1.982 pentru Relațiile de Muncă și 1.059 pentru Securitatea și Sănătatea în Muncă.

Au fost dispuse 3.501 măsuri de remediere. Autoritățile au aplicat 1.855 de sancțiuni, din care 1.252 au fost avertismente.

Valoarea totală a amenzilor a ajuns la 5.960.500 de lei. Cea mai mare parte, 4.803.000 de lei, a vizat încălcări în zona Relațiilor de Muncă.

Probleme grave la locul de muncă

Inspectorii au identificat nerespectarea prevederilor legale privind timpul de muncă și de odihnă.

În domeniul Securității și Sănătății în Muncă au fost depistate probleme majore. Elevatoare și compresoare funcționau fără autorizație ISCIR. Au fost oprite 37 de echipamente.

Controalele au relevat lipsa echipamentului individual de protecție în operațiunile de șlefuire și vopsire. Activitatea a fost sistată în 6 locuri de muncă pentru pericole iminente.

Ministrul Manole a precizat că verificările vor continua și în alte sectoare economice: „Continuăm controalele, și pe alte domenii, pentru că drepturile celor care muncesc trebuie respectate cu strictețe”.