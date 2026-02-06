Droguri plătite cu criptomenede: liderul traficanților coordona gruparea din penitenciar

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) Brașov au dispus reținerea a 8 inculpați (cinci bărbați și trei femei), cu vârstele cuprinse între 23 și 65 de ani, cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, spălare a banilor, trafic de droguri de mare risc, introducerea în țară, fără drept, de droguri de mare risc și efectuarea, fără drept, de operațiuni cu substanțe susceptibile de a avea efecte psihoactive. În sarcina a doi dintre inculpați, un bărbat și o femeie, s-a reținut și comiterea infracțiunii de trafic de persoane.

Cercetările au reliefat faptul că, pe parcursul executării unei alte pedepse cu închisoarea, cel care avea să fie liderul grupului infracțional a recrutat o persoană vătămată, încarcerată în aceeași unitate de penitenciar, pe care, în perioada iunie 2024 – ianuarie 2026, în mod direct sau prin intermediul unei inculpate, a exploatat-o prin obligarea la comiterea de fapte prevăzute de legea penală, respectiv prin determinarea victimei să ridice colete conținând droguri, să le dețină și să le transporte în diferite locații.

„După recrutarea victimei, începând cu luna aprilie 2024, inculpatul în vârstă de 35 de ani (aflat în prezent în executarea unei pedepse cu închisoarea), a inițiat și împreună alți 4 inculpați, a constituit, pe criterii familiale, un grup infracțional organizat, care a avut ca scop obținerea de beneficii materiale din comercializarea de droguri, procurate inclusiv din afara României și spălarea sumelor de bani obținute în acest mod. Liderul, principalul beneficiar al sumelor de bani obținute din activitatea infracțională, a coordonat, până la data de 3 februarie 2026, inclusiv din detenție, activitatea grupării de criminalitate organizată, care, pe parcursul timpului și în funcție de relațiile personale dintre membri a cunoscut diverse modificări sub aspectul persoanelor care au acționat în cadrul acesteia. De asemenea, liderul a realizat procurarea drogurilor din afara țării, prin plata sumelor de bani aferente în criptomonedă și plasarea comenzilor, dar și prin coordonarea celor care ridicau, depozitau și ulterior comercializau substanțele interzise”, transmite DIICOT.

Pe parcursul activității sale, gruparea de criminalitate organizată, precum și alți doi inculpați, neafiliați, dar aflați în relație cu anumiți membri, au procurat din țară, dar și din Spania și Marea Britanie, deținut și vândut droguri de mare risc, precum și produse psihoactive (cocaină, MDMB-4en-PINACA, 5F-MDMB-PINACA, MDMB-FUBINACA, MDMB-INACA).

Totodată, în scopul de a ascunde proveniența sumelor provenite din comercializarea substanțelor interzise, acestea erau depuse și transferate prin conturile mai multor persoane din cadrul grupării infracționale organizate sau care sprijineau gruparea. Ulterior, acestea erau transformate în valută și transferate fie către portofele de monedă electronică, fie către alte persoane, care le transferau în portofele de criptomonedă.

În urma celor 17 percheziții din județul Brașov, au fost identificate și ridicate diverse cantități de droguri risc și mare risc (canabis, amfetamină, 2MMC și comprimate ecstasy), produse psihoactive (5F-MDMB-PINACA, 5F-ADB și MDMB-FUBINACA), obiecte purtând urme de substanță, înscrisuri, sume de bani în lei și euro, precum și alte mijloace de probă.

În 5 februarie 2026, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Brașov a admis propunerea formulată de către procurorii DIICOT privind arestarea preventivă a inculpaților reținuți și a inculpatului aflat în executarea unei pedepse cu închisoarea.