Bărbat din Mehedinți, prins când vindea sute de grame de cocaină cu 12.000 de euro

Un bărbat de 36 de ani, din Mehedinți, a fost prins în flagrant când vindea 280 de grame de cocaină cu 12.000 de euro. El a fost arestat preventiv.
Laura Buciu
15 ian. 2026, 12:36

Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Mehedinți, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Mehedinți, au documentat activitatea infracțională a unui bărbat, de 36 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de mare risc, în formă continuată.

Pe baza probelor administrate s-a stabilit că, în ianuarie 2026, bărbatul a deținut și oferit gratuit o cantitate de cocaină (drog de mare risc).

De asemenea, marți seara, acesta a fost prins în flagrant delict, în municipiul Drobeta Turnu Severin, în timp a vândut aproximativ 280 de grame de cocaină, pentru 12.000 de euro.

Procurorii DIICOT Mehedinți au dispus reținerea bărbatului, iar miercuri, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Mehedinți a dispus arestarea preventivă a acestuia, pentru 30 de zile.

 

