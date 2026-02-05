Prima pagină » Știri externe » Un puternic asociat al fostului președinte venezuelean, Nicolas Maduro, a fost arestat în timpul unei operațiuni comune a agenției de informații din Venezuela și a FBI

Un apropiat și puternic asociat al fostului președinte venezuelean, Nicolás Maduro, ar fi fost reținut în timpul unei operațiuni comune a agenției de informații din Venezuela și a FBI-ului.
Foto: Hepta
Laurențiu Marinov
05 feb. 2026, 13:55, Știri externe

Alex Saab, un bogat om de afaceri columbian-venezuelan, considerat mult timp liderul lui Maduro, a fost demis din funcția sa în guvernul Venezuelei la două săptămâni după ce forțele americane l-au capturat pe aliatul său, potrivit The Guardian.

În primele ore ale zilei de miercuri, bărbatul în vârstă de 54 de ani ar fi fost reținut de membri ai serviciului național de informații bolivarian (Sebin) într-o casă de lux din capitala Venezuelei, Caracas.

Raúl Gorrín, un magnat media miliardar care deține postul de televiziune Globovisión, ar fi fost, de asemenea, reținut la aceeași adresă.

Nu a existat nicio confirmare imediată a arestărilor din partea guvernului Venezuelei, dar un oficial american a declarat că Saab a fost reținut în urma colaborării dintre autoritățile americane și venezuelene. Oficialul a spus că se așteaptă ca Saab să fie extrădat în SUA în următoarele zile.

Cu toate acestea, avocatul lui Saab, Luigi Giuliano, a numit știrile despre reținerea clientului său „știri false” și a declarat pentru ziarul columbian El Espectador că acesta „se descurcă bine în Caracas”. Un reprezentant al lui Gorrín a declarat pentru New York Times că omul de afaceri era liber începând de miercuri seara.

Pus sub acuzare în SUA

Surse din serviciile de informații au declarat pentru postul de radio columbian Caracol că Saab, care a fost ministru al industriei și producției naționale în timpul mandatului lui Maduro, a fost reținut în jurul orei 2 dimineața și se află în centrul de detenție al serviciilor de informații.

Presupusa arestare a lui Saab a fost cea mai recentă întorsătură din viața omului de afaceri născut în Barranquilla, care a ajuns să fie cunoscut ca unul dintre cei mai importanți operatori financiari ai mișcării politice chaviste a lui Maduro.

În 2019, Saab a fost pus sub acuzare în SUA pentru presupusa implicare într-o rețea de corupție în care aproximativ 350 de milioane de dolari din fondurile guvernamentale au fost transferați din Venezuela în conturi pe care le deținea sau le controla .

 

