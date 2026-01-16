Expert în comunicare nonverbală instruit de FBI: „Poți extrage informații fără să întrebi absolut nimic”

Și, deși în majoritatea cazurilor acestea sunt proceduri pentru a aborda multiple probleme de sănătate mintală, cum ar fi dependențele, depresia sau tulburările de alimentație, ele pot fi folosite și ca o sabie cu două tăișuri, scrie El Economista.

Utilizările psihologiei

Una dintre practicile pe care mulți oameni le desfășoară, atât conștient, cât și inconștient, asupra altora este manipularea psihologică. Aceasta implică o serie de acțiuni care urmăresc să distorsioneze mintea și emoțiile cuiva pentru a obține controlul asupra lor, cu scopul de a atinge un anumit interes personal.

Tehnicile de manipulare pe care o persoană le poate folosi sunt foarte variate: de la insuflarea fricii victimei până la metode mai subtile, cum ar fi gaslighting-ul. Aceste practici sunt de obicei realizate prin comunicare verbală; cu toate acestea, comunicarea nonverbală poate juca, de asemenea, un rol foarte decisiv.

Acesta este unul dintre subiectele abordate într-un interviu cu Juanma García, expert în comunicare nonverbală, instruit la FBI, în cadrul unui podcast. În acest interviu, expertul explică o modalitate de a extrage practic orice tip de informație de la oricine: „Imaginați-vă o tehnică pe care aș putea-o folosi pentru a obține informații de la dumneavoastră fără să vă întreb niciun cuvânt ”.

Obțineți informații în mod voluntar

Potrivit lui García, o întrebare directă poate fi percepută ca fiind invazivă sau amenințătoare, ducând la respingerea persoanei căreia i se adresează. „Dacă te întreb: «Hei, cât plătești pentru locuința ta?», s-ar putea să te gândești: «De ce vrea să știe?», sau să inventezi ceva sau să schimbi subiectul.”

În schimb, a o determina pe persoană să facă acest lucru în mod voluntar este o abordare mult mai eficientă: „Pot să-ți spun: «Am un loc exact ca acesta și plătesc atât». Vei fi tentat să-mi spui.” În mod similar, oferirea de informații incorecte sau continuarea furnizării acestora poate face ca persoana să simtă nevoia să le corecteze sau să-și împărtășească punctul de vedere.

În chestiuni banale precum cea explicată de acest expert, aceste tehnici ar putea fi incluse în manipularea pozitivă, unde scopul este de a convinge persoana prin informații sau argumente, fără a avea efecte negative vizibile asupra acesteia.