Prima pagină » Life-Inedit » Expert în comunicare nonverbală instruit de FBI: „Poți extrage informații fără să întrebi absolut nimic”

Expert în comunicare nonverbală instruit de FBI: „Poți extrage informații fără să întrebi absolut nimic”

În domeniul psihologiei, studiul comportamentului uman și al minții ne conduce la o mai bună înțelegere a modului în care creierul nostru procesează diferite comportamente. Dincolo de simpla înțelegere a complexității ființelor umane, ne permite și să descoperim cum să modificăm unele dintre aceste comportamente.
Expert în comunicare nonverbală instruit de FBI: „Poți extrage informații fără să întrebi absolut nimic”
Sursa foto: Pexels
Mădălina Dinu
16 ian. 2026, 17:47, Life-Inedit

Și, deși în majoritatea cazurilor acestea sunt proceduri pentru a aborda multiple probleme de sănătate mintală, cum ar fi dependențele, depresia sau tulburările de alimentație, ele pot fi folosite și ca o sabie cu două tăișuri, scrie El Economista.

Utilizările psihologiei

Una dintre practicile pe care mulți oameni le desfășoară, atât conștient, cât și inconștient, asupra altora este manipularea psihologică. Aceasta implică o serie de acțiuni care urmăresc să distorsioneze mintea și emoțiile cuiva pentru a obține controlul asupra lor, cu scopul de a atinge un anumit interes personal.

Tehnicile de manipulare pe care o persoană le poate folosi sunt foarte variate: de la insuflarea fricii victimei până la metode mai subtile, cum ar fi gaslighting-ul. Aceste practici sunt de obicei realizate prin comunicare verbală; cu toate acestea, comunicarea nonverbală poate juca, de asemenea, un rol foarte decisiv.

Acesta este unul dintre subiectele abordate într-un interviu cu Juanma García, expert în comunicare nonverbală, instruit la FBI, în cadrul unui podcast. În acest interviu, expertul explică o modalitate de a extrage practic orice tip de informație de la oricine: „Imaginați-vă o tehnică pe care aș putea-o folosi pentru a obține informații de la dumneavoastră fără să vă întreb niciun cuvânt ”.

Obțineți informații în mod voluntar

Potrivit lui García, o întrebare directă poate fi percepută ca fiind invazivă sau amenințătoare, ducând la respingerea persoanei căreia i se adresează. „Dacă te întreb: «Hei, cât plătești pentru locuința ta?», s-ar putea să te gândești: «De ce vrea să știe?», sau să inventezi ceva sau să schimbi subiectul.”

În schimb, a o determina pe persoană să facă acest lucru în mod voluntar este o abordare mult mai eficientă: „Pot să-ți spun: «Am un loc exact ca acesta și plătesc atât». Vei fi tentat să-mi spui.” În mod similar, oferirea de informații incorecte sau continuarea furnizării acestora poate face ca persoana să simtă nevoia să le corecteze sau să-și împărtășească punctul de vedere.

În chestiuni banale precum cea explicată de acest expert, aceste tehnici ar putea fi incluse în manipularea pozitivă, unde scopul este de a convinge persoana prin informații sau argumente, fără a avea efecte negative vizibile asupra acesteia.

Recomandarea video

EXCLUSIV Cum funcționează ”mafia parafelor” de radiologie din unele clinici private
G4Media
Cel mai ieftin oraș din România în ianuarie 2026. O garsonieră costă doar 4.000 €
Gandul
De ce PRO TV i-a luat emisiunea lui Cătălin Măruță, de fapt! S-au dat cărțile pe față: 'Trebuie să-și asume și...'
Cancan
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
Prosport
Un român a fost arestat de agenții ICE trimiși de Donald Trump să prindă imigranții infractori: „Exploatează limitele legii”
Libertatea
Din ianuarie 2026, o categorie de români vor primi bani mai mulți la pensie! Recalcularea aduce creșteri pentru beneficiari
CSID
Motorsportul studențesc din România urcă pe podiumul european: Locul 1 în 2025
Promotor