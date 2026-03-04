Prima pagină » Life-Entertaiment » Unui violonist român i-a fost acordat dreptul de a folosi timp de 25 de ani o vioară Stradivarius estimată la 10 milioane de euro

Violonistul român Răzvan Stoica a primit dreptul de a folosi timp de 25 de ani o vioară Stradivarius. Este vorba despre o vioară celebră, care are o estimată la 10 milioane de euro. Răzvan Stoica a obținut privilegiul în urma unui concurs câștigat la Salzburg.
sursa foto: Filarmonica de Stat Oradea, FB
Violonistul român Răzvan Stoica are onoarea de a cânta pe celebra vioară Stradivarius 1729 Ex Ernst, un instrument de patrimoniu universal, estimat la aproximativ 10 milioane de euro, anunță reprezentanții artistului.

Dreptul de a evolua pe această capodoperă a lutierului Antonio Stradivari a fost câștigat în urma obținerii marelui premiu la prestigiosul International Stradivarius Competition de la Salzburg. Începând cu data de 25 februarie, Răzvan Stoica beneficiază de un drept de utilizare pe o perioadă de 25 de ani, un angajament artistic rar și extrem de valoros în lumea muzicii clasice.

Potrivit specialiștilor vioara Stradivarius „Ex Ernst”, construită în anul 1729, impresionează prin profunzimea și claritatea timbrală, prin echilibrul sonor și capacitatea sa extraordinară de proiecție. Este un instrument care solicită nu doar o tehnică impecabilă, ci și o maturitate artistică deplină — calități care definesc parcursul lui Răzvan Stoica.

„Recunoscut pentru virtuozitatea sa strălucitoare, rafinamentul frazării și intensitatea expresivă, Răzvan Stoica s-a impus pe marile scene internaționale printr-o prezență artistică magnetică și o interpretare ce îmbină rigoarea stilistică cu o profundă sensibilitate. Sunetul său — nobil, catifelat și totodată incandescent — găsește în Stradivarius 1729 Ex Ernst un partener ideal, capabil să redea cele mai subtile nuanțe ale discursului muzical. Această colaborare dintre artist și instrument nu reprezintă doar un privilegiu, ci o responsabilitate artistică majoră: aceea de a duce mai departe tradiția și spiritul unei epoci de aur a lutieriei italiene, oferind publicului experiențe sonore de excepție”, mai scrie în anunț.

