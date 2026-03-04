Prima pagină » Life-Entertaiment » Paradox în Guinness Book. Cea mai veche gară din lume are aproape 200 de ani, dar a fost folosită doar 14 ani

Paradox în Guinness Book. Cea mai veche gară din lume are aproape 200 de ani, dar a fost folosită doar 14 ani

Cea mai veche gară din lume nu a fost gară decât o scurtă perioadă de timp. Paradoxul apare în Guinness Book. Deși are aproape 200 de ani, gara a fost folosită pentru transport doar 14 ani.
Paradox în Guinness Book. Cea mai veche gară din lume are aproape 200 de ani, dar a fost folosită doar 14 ani
sursa foto: pixabay
Petru Mazilu
04 mart. 2026, 16:24, Life-Inedit

Cea mai veche gară din lume are aproape 200 de ani și este situată într-un oraș din Marea Britanie, potrivit Express. Gara a fost construită în urmă cu aproape două secole și rămâne cea mai veche clădire de gară de pe planetă, conform Guinness World Records.

Situată în Manchester, Gara Liverpool Road a fost construită în 1830. Fiind o parte crucială a căii ferate Liverpool și Manchester, acest nod de transport a revoluționat călătoriile și conectivitatea în întreaga regiune. A marcat prima linie feroviară interurbană cu aburi din lume, fiind concepută să lege Liverpool de Manchester în timpul vârfului Revoluției Industriale.

Cu toate acestea, gara a rămas operațională doar 14 ani înainte de a-și închide porțile în 1844, după deschiderea gării Manchester Victoria din apropiere. Totuși, a continuat să servească drept depozit de mărfuri până în 1975, înainte de a se închide definitiv și a fi conservată la scurt timp după aceea. În prezent are statutul de monument istoric administrat de Muzeul de Știință și Industrie.

La inaugurare, a fost o gară modernă. Clădirea era conectată la un viaduct din cărămidă care permitea trenurilor să traverseze Water Street în centrul orașului Manchester. În clădire erai săli de așteptare și de bilete separate pentru călătorii de clasa întâi și a doua. Bagajele erau ridicate pe acoperișul vagonului, iar pasagerii erau invitați să urce în tren cu ajutorul unui clopot care încă se află în poziția inițială.

Recomandarea video

Cum l-a transformat Oana Lasconi pe dictatorul criminal Ali Khamenei într-un ”lider feminist și moral” pe Instagram: Relativizarea masacrelor din “perspectivă marxistă”, cu retorică violentă și teorii ale conspirației
G4Media
Din ce este făcut „cașcavalul” de post din Mega Image. Mulți români în consumă în Postul Paștelui
Gandul
Revin ninsorile în România, potrivit meteorologilor AccuWeather. Când va ninge în Capitală
Cancan
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
Prosport
Cel mai dur atac asupra lui Donald Trump, chiar din America: „Minte! Duce un război ilegal în Iran și nu are niciun plan să-i pună capăt”
Libertatea
Ți-a ieșit supa prea lichidă? Trucurile bucătarilor pentru a remedia imediat acest lucru. Ce să adaugi în ea
CSID
Dacia deschide comenzile în România pentru noul Spring, actualizat cu motorizări de 70 CP și 100 CP
Promotor