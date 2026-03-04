Cea mai importantă setare de confidențialitate a contului Google pe care aproape nimeni nu o folosește

Știai că un număr imens de companii îți vând numele, adresa de acasă, numărul de telefon și multe altele în mediul online? Așa-numiții „brokeri de date” oferă informațiile tale oricui le dorește la prețuri de nimic, de la telemarketeri și foști parteneri geloși, până la hoți de identitate. Acest lucru îți pune siguranța în pericol, scrie BBC.

Dar există un instrument care face ca aceste informații să fie mai greu de găsit. Este un serviciu gratuit gestionat de Google, numit Results About You (Rezultate despre tine). Problema este că mulți oameni par să nu știe de existența lui.

Google scanează constant internetul pentru a-și alimenta motorul de căutare, incluzând detalii sensibile colectate de la brokerii de date, pe care s-ar putea să vrei să le păstrezi secrete. Prin acest proces, compania te expune involuntar la tot felul de riscuri grave. Dar, cu un singur buton, Results About You îți permite să ceri Google să îți elimine informațiile. Este atât de simplu. Iar compania tocmai a actualizat serviciul pentru a-l face și mai util.

După ce îl configurezi, Google îți trimite un e-mail atunci când îți găsește numele, adresa de e-mail, numărul de telefon sau adresa. Poți revizui site-urile găsite și poți solicita eliminarea lor printr-un clic.

În SUA, serviciul poate semnala, de asemenea, numerele de asigurare socială și detaliile din pașaport sau permisul de conducere. Ai nevoie de un cont Google pentru a folosi serviciul automatizat, dar există și un proces manual dacă găsești singur informații sensibile în rezultatele căutării, iar pe acesta îl poți folosi fără cont.

Care este capcana?

Infractorii cumpără și vând constant date sensibile provenite din atacuri informatice și breșe de securitate. Google nu te poate ajuta în acest caz. De asemenea, este important să înțelegi că Results About You nu șterge informațiile de pe paginile web sursă, ci doar elimină linkurile din Căutarea Google. Totuși, acest lucru face o diferență enormă.

Acest instrument nu îți va oferi confidențialitate totală și liniște deplină, dar creează obstacole, astfel încât să nu fii o țintă ușoară.

De asemenea, trebuie să îi spui serviciului ce anume să caute, ceea ce înseamnă să introduci aceste informații sensibile în sistemul Google. S-ar putea să ai rețineri în a oferi aceste date unei companii cu propriul istoric de controverse privind confidențialitatea. Dar Google are probabil deja date precum adresa și numărul tău de telefon.

Un purtător de cuvânt al Google a declarat pentru BBC că datele trimise către Results About You nu sunt folosite în alte scopuri. (Iar asta contează. Companiile pot fi amendate cu milioane sau chiar miliarde de dolari dacă sunt prinse mințind direct despre confidențialitatea ta.) Google afirmă că folosește, de asemenea, protocoale riguroase de securitate și criptare.

Potrivit Google, peste 10 milioane de oameni au folosit Results About You de la lansarea sa în 2022. Este un număr mare, dar reprezintă o fracțiune minusculă din cele 1,8 miliarde de conturi Google raportate.