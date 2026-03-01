3 funcții ale Google Maps care te ajută să știi pe ce lume te afli. La propriu

Îți oferim trei ponturi ale Google Maps care să te ajute să ajungi din punctul A în punctul B ca un adevărat ce ești!

Nu uita că utilitatea aplicației nu se oprește în momentul în care începe călătoria și că poți începe s-o folosești îndă dinainte de a te urca în avion.

Specialiștii în tehnologie recomandă trei funcții esențiale care pot fi folosite chiar înainte de a ieși din casă.

Descărcarea hărților offline

Trăim, ce-i drept, într-o lume hiperconectată, dar asta nu poate să-ți dea siguranța că o să ai mereu semnal la mobil sau conexiune la Wi-Fi, mai ales în zone montane, în străinătate sau oriunde.

Google are o funcție – funcția „Hărți offline” – care permite descărcarea în prealabil a unei zone specifice direct pe telefon, astfel ca, dacă n-ai internet, măcar să ai acces la hartă.

Poți, deci, folosi funcția și fără internet – aplicația indicând direcțiile și virajele necesare. Singura limitare este lipsa informațiilor live despre trafic.

Pentru a activa opțiunea, în aplicația de Android sau iOS se accesează fotografia de profil din dreapta sus, apoi secțiunea „Hărți offline”, unde poate fi selectată zona dorită.

Utilizatorii pot ajusta perimetrul, pot vedea cât spațiu va ocupa fișierul și pot seta actualizarea automată a hărților descărcate.

Această funcție este utilă mai ales în vacanțe externe, unde costurile de roaming pot fi ridicate.

Planificarea unei călătorii pentru o dată viitoare

Mulți utilizatori verifică durata traseului chiar înainte de plecare.

Totuși, estimarea afișată reflectă condițiile de trafic din acel moment, care pot fi diferite de cele din ziua sau ora la care urmează efectiv deplasarea.

Google Maps oferă opțiunea de a seta o zi și o oră de plecare (sau de sosire), disponibilă pe Android, iOS și versiunea web. Astfel, aplicația afișează durata medie a călătoriei pentru intervalul respectiv, pe baza datelor istorice de trafic.

Deși nu poate anticipa accidente, închideri de drum sau devieri temporare, funcția ajută la evitarea orelor de vârf și la o mai bună organizare a timpului.

Este important ca, înainte de plecarea efectivă, ora să fie resetată la „acum”, pentru a reveni la informațiile de trafic în timp real.

Verificarea gradului de aglomerație

Pentru cei care merg la cumpărături, la restaurant sau într-o zonă turistică, aplicația poate indica nivelul de aglomerație înainte de sosire.

Pe hartă, anumite zone apar marcate drept „Zonă aglomerată” atunci când înregistrează un flux ridicat de vizitatori. Prin selectarea unei locații, utilizatorii pot vedea:

cât de aglomerat este locul în acel moment

orele cele mai aglomerate și cele mai liniștite

durata medie a vizitei

variația nivelului de ocupare pe parcursul săptămânii

Datele sunt generate anonim, pe baza informațiilor agregate de la dispozitivele mobile, și pot fi extrem de utile pentru alegerea momentului potrivit pentru o vizită.