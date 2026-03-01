Războiul din Orientul Mijlociu. Trei militari americani uciși în „Operațiunea Epic Fury” / Liderul suprem iranian Ali Khamenei confirmat mort / A fost numit succesorul interimar al lui Khamenei

Trei militari americani, uciși în Operațiunea Epic Fury. Alți cinci, grav răniți

Trei soldați americani au murit duminică dimineață în luptă. Alți cinci sunt grav răniți. Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a confirmat pierderile pe platforma X, citează CNN.

„Alți câțiva au suferit răni ușoare și sunt în curs de a fi repuși în serviciu”, a scris CENTCOM. „Operațiunile militare majore continuă.”

Identitatea soldaților nu a fost dezvăluită. Armata americană va comunica numele acestora după informarea familiilor. Termenul: 24 de ore.

Armata SUA a mai transmis, într-un comunicat oficial, că Iranul nu a lovit portavionul Lincoln, rachetele sale nici măcar nu s-au apropiat.

Ce stim până acum

Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a fost ucis ieri în urma atacurilor israeliene, după ce și SUA au lansat atacuri asupra Iranului.

Deși s-a auzit puțin despre implicarea SUA în a doua zi, Israelul a declarat astăzi că a lansat o „val de atacuri ample” asupra „inimii Teheranului”.

Iranul a ripostat continuând să vizeze Israelul și bazele militare americane din Orientul Mijlociu.

Un oficial occidental susține că Iranul a lansat peste 25 de valuri de rachete și drone, iar explozii au fost auzite în Israel, Oman, Bahrain, Qatar, Kuweit și Emiratele Arabe Unite.

În absența unui lider, ayatollahul Alireza Arafi a fost numit al treilea și ultimul membru al consiliului de conducere al Iranului, care îndeplinește rolul de lider suprem până la alegerea unui succesor.

Cel puțin 150 de petroliere așteaptă în afara Strâmtorii Hormuz, o rută petrolieră globală vitală controlată de Iran.

Controverse privind moartea fostului președinte iranian, Mahmoud Ahmadinejad. Opoziția a anunțat că a murit, rudele susțin că e viu.

Pe de altă parte, moartea lui Khamenei a dus la proteste în Pakistan, unde cel puțin nouă persoane au fost ucise în apropierea consulatului SUA.

