Prima pagină » Știrile zilei » Axios: SUA au folosit cel mai scump bombardier din lume împotriva Iranului. Teheranul pitise lansatoarele de rachete „în interiorul unor peșteri”

O dezvăluire inedită a făcut astăzi jurnalistul Axios, Barak Ravid, după ce a discutat cu mai mulți oficiali americani despre atacul surpriză de ieri al Israelului în Iran.
Sorina Matei
01 mart. 2026, 17:42, Știri externe

 

Atacul asupra reședinței lui Khamenei/ imagini satelit

„Un oficial american de rang înalt spune că țintele atacate de bombardierele B-2 au fost lansatoarele de rachete iraniene situate într-un sit subteran, din interiorul unor peșteri”, a scris jurnalistul astăzi, pe contul său de X.

Potrivit Fox News, patru bombardiere stealth B-2 americane au efectuat o misiune de a ataca amplasamente subterane iraniene în care vizau rachetele balistice și zonele de lansare, lansând zeci de muniții de precizie asupra țintelor consolidate înainte de a se întoarce la bază.

Fox News relatează că bombardierele B-2 au zburat dus-întors din Statele Unite, lansând zeci de bombe de 900 kg asupra unor amplasamente subterane de rachete balistice din Iran.

Informațiile au fost preluate și de The Times of Israel.

Boeing B-2 Spirit, cunoscut și sub numele de Stealth Bomber, este un bombardier strategic american de tip stealth care poate lansa atât bombe obișnuite, cât și bombe nucleare. Este construit de către compania Northrop Grumman și este cel mai scump avion din lume construit vreodată.

Costurile se ridică până la aproximativ 2.5 miliarde de dolari, existând doar 21 de aeronave construite în lume.

Este un bombardier greu observabil, strategic, cu rază lungă de acțiune, capabil să pătrundă prin scuturi sofisticate și dense de apărare aeriană, neputând fi detectat de radare.

B-2 Spirit este capabil de misiuni de atac la toată altitudinea de până la 15.240m, cu o rază de acțiune de peste 11.112km fără combustibil și peste 18.520km cu o singură realimentare, având posibilitatea de a zbura în orice punct al lumii în câteva ore.

