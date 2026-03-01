Președintele Iranului anunță noi atacuri asupra bazelor „dușmanilor” din Orient

Într-un mesaj preînregistrat difuzat duminică de televiziunea de stat iraniană, Pezeshkian a afirmat că autoritățile de la Teheran vor continua linia trasată de liderul suprem.

Liderul de la Teheran a făcut apel la unitate națională și a subliniat că forțele armate iraniene vor continua acțiunile militare împotriva țintelor considerate ostile.

„Vom continua să mergem pe urmele liderului nostru suprem. Forțele armate ale Republicii Islamice Iran vor continua să lovească puternic și să distrugă bazele militare ale dușmanilor noștri”, a transmis președintele iranian.

Acesta a descris moartea lui Khamenei drept „încununarea anilor de sacrificiu”.

Potrivit lui Pezeshkian, un nou consiliu de conducere „și-a început activitatea” după decesul liderului suprem.

Din acest for fac parte, alături de președinte, șeful sistemului judiciar, Gholam Hossein Mohseni Ejehei, și ayatollahul Ali Reza Arafi.