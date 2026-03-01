Prima pagină » Știri externe » Președintele Iranului anunță noi atacuri asupra bazelor „dușmanilor” din Orient

Președintele Iranului anunță noi atacuri asupra bazelor „dușmanilor” din Orient

Președintele Masoud Pezeshkian a declarat că Iran va continua atacurile împotriva „bazelor militare ale dușmanilor”, după uciderea liderului suprem, Ali Khamenei, în urma atacurilor israeliene și americane.
Președintele Iranului anunță noi atacuri asupra bazelor „dușmanilor” din Orient
foto: captură video
Petre Apostol
01 mart. 2026, 15:58, Știri externe

Într-un mesaj preînregistrat difuzat duminică de televiziunea de stat iraniană, Pezeshkian a afirmat că autoritățile de la Teheran vor continua linia trasată de liderul suprem.

Liderul de la Teheran a făcut apel la unitate națională și a subliniat că forțele armate iraniene vor continua acțiunile militare împotriva țintelor considerate ostile.

„Vom continua să mergem pe urmele liderului nostru suprem. Forțele armate ale Republicii Islamice Iran vor continua să lovească puternic și să distrugă bazele militare ale dușmanilor noștri”, a transmis președintele iranian.

Acesta a descris moartea lui Khamenei drept „încununarea anilor de sacrificiu”.

Potrivit lui Pezeshkian, un nou consiliu de conducere „și-a început activitatea” după decesul liderului suprem.

Din acest for fac parte, alături de președinte, șeful sistemului judiciar, Gholam Hossein Mohseni Ejehei, și ayatollahul Ali Reza Arafi.

Recomandarea video

EXCLUSIV Cum își protejează România populația, în caz de atac militar. Situația adăposturilor civile, la 4 ani de la începerea războiului din Ucraina. Lista, adresa și starea buncărelor, pe județe
G4Media
Liderul suprem interimar al Iranului a fost numit. Teheranul continuă atacurile în Golf, iar susținătorii lui Khamenei iau cu asalt ambasadele SUA
Gandul
Surpriză la Survivor! Doi concurenți noi vor intra în tribul Faimoșilor. Cine sunt
Cancan
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Prosport
Cum s-a îndrăgostit elevul Emmanuel Macron de Brigitte, profesoara sa de franceză: „Suntem ciudați, dar autentici!”. La Amiens, pe urmele cuplului căruia nu îi pasă de convenții
Libertatea
Pensionarii din România ale căror pensii cresc cu 240 lei pe lună. Cine se încadrează și de la ce dată intră în vigoare creșterea
CSID
Poze spion cu prototipul „fantomă” la Pitești! Să fie viitoarea Dacia C-Neo?
Promotor