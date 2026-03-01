Ministrul de Externe al Iranului anunță că un nou lider suprem va fi ales în „una sau două zile” și spune că „nu avem nicio limită în a ne apăra”

„Există o procedură stabilită în Constituția noastră. Am început deja această procedură. Astăzi a fost instituit Consiliul de Tranziție, format din președinte, șeful sistemului judiciar și unul dintre juriștii Consiliului Gardienilor”, a explicat Araghchi, duminică, într-un interviu acordat postului Al Jazeera.

Potrivit ministrului, acest organism va asigura interimatul conducerii până la alegerea unui nou lider suprem de către Adunarea Experților.

„Presupun că va dura o perioadă scurtă de timp. Poate într-una sau două zile va fi ales un nou lider pentru țară”, a spus Araghchi.

Oficialul iranian a subliniat că „totul este în ordine” și că procesul se desfășoară „în conformitate cu sistemul juridic și cu Constituția”.

În același interviu, Araghchi a calificat uciderea liderului suprem, Ali Khamenei, drept „un act foarte grav și fără precedent” și „o încălcare flagrantă a dreptului internațional”, avertizând că acest fapt va face confruntarea din regiune „mai complexă și mai periculoasă”.

Totodată, șeful diplomației iraniene a criticat Statele Unite ale Americii, afirmând că Iranul „a fost întotdeauna deschis diplomației”, în timp ce Washingtonul „a atacat pentru a doua oară în timpul negocierilor”.

„Nu avem nicio restricție sau limită în a ne apăra”, a mai declarat Araghchi.

Totodată, Araghchi a declarat că Iranul „nu are nicio intenție de a închide Strâmtoarea Ormuz la acest moment și niciun plan de a face ceva care să perturbe navigația în această etapă”.

Oficialul a subliniat că țara sa nu atacă statele din Golful Persic.

„Nu îi atacăm pe frații noștri, nu atacăm vecinii, ci țintele americane. Avem relații prietenoase și de bună vecinătate cu toate statele din zonă și suntem hotărâți să le menținem”, a subliniat ministrul.