Prima pagină » Politic » Nicușor Dan, primul mesaj după moartea lui Khamenei: România este în deplină siguranță

Nicușor Dan, primul mesaj după moartea lui Khamenei: România este în deplină siguranță

„România este în deplină siguranță și nu se află sub niciun fel de amenințare directă”, transmite președintele Nicușor Dan. Mesaj pentru românii blocați.
Nicușor Dan, primul mesaj după moartea lui Khamenei: România este în deplină siguranță
Sursa foto: ALEXANDRA PANDREA / GMN / MEDIAFAXFOTO
Andreea Tobias
01 mart. 2026, 15:46, Politic
„Chiar dacă actualul context regional de securitate din Orientul Mijlociu s-a degradat semnificativ, țara noastră este în afara oricărui pericol. Instituțiile statului român responsabile de politică externă și securitate monitorizează evoluția situației și iau toate măsurile care se impun în astfel de circumstanțe”, a postat președintele Nicușor Dan.
Potrivit șefului statului, prioritarǎ în prezent este siguranța cetățenilor români din zonele de conflict.
„Cetățenilor români și turiștilor aflați în zonă le transmit să rămână calmi, să urmeze instrucțiunile și mesajele transmise de către Ministerul de Externe și de autoritățile locale din statele în care se află. La MAE funcționează o celulă de criză care are ca obiectiv identificarea celor mai sigure și rapide variante pentru repatrierea celor care au rămas blocați ca urmare a închiderii spațiului aerian din regiunea Orientului Mijlociu”.
„România va continua să acționeze cu responsabilitate, în coordonare cu partenerii noștri, pentru stabilitate și securitate. Respectarea drepturilor și protejarea civililor rămân priorități fundamentale”, arată Dan.

Recomandarea video

EXCLUSIV Cum își protejează România populația, în caz de atac militar. Situația adăposturilor civile, la 4 ani de la începerea războiului din Ucraina. Lista, adresa și starea buncărelor, pe județe
G4Media
Liderul suprem interimar al Iranului a fost numit. Teheranul continuă atacurile în Golf, iar susținătorii lui Khamenei iau cu asalt ambasadele SUA
Gandul
Surpriză la Survivor! Doi concurenți noi vor intra în tribul Faimoșilor. Cine sunt
Cancan
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Prosport
Cum s-a îndrăgostit elevul Emmanuel Macron de Brigitte, profesoara sa de franceză: „Suntem ciudați, dar autentici!”. La Amiens, pe urmele cuplului căruia nu îi pasă de convenții
Libertatea
Pensionarii din România ale căror pensii cresc cu 240 lei pe lună. Cine se încadrează și de la ce dată intră în vigoare creșterea
CSID
Poze spion cu prototipul „fantomă” la Pitești! Să fie viitoarea Dacia C-Neo?
Promotor