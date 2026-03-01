Prima pagină » Știri externe » Șefa diplomației UE: „Moartea lui Khamenei este un moment definitoriu în istoria Iranului”

Șefa diplomației UE: „Moartea lui Khamenei este un moment definitoriu în istoria Iranului”

Șefa diplomației UE, Kaja Kallas, a comentat informația privitoare la eliminarea liderului spiritual iranian Ali Khamenei. Moartea lui Khamenei este un moment definitoriu în istoria Iranului, a transmis Kallas care a avut un mesaj pentru poporul iranian.
Șefa diplomației UE: „Moartea lui Khamenei este un moment definitoriu în istoria Iranului”
Kaja Kallas. Sursa foto: Hepta via Mediafax Foto
Petru Mazilu
01 mart. 2026, 13:06, Politic

Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, Kaja Kallas, a transmis mesajul pe platforma X.

„Moartea lui Ali Khamenei este un moment definitoriu în istoria Iranului”, a scris Kallas.

Ea s-a adresat poporului iranian solicitându-i să aleagă calea către libertate.

„Ceea ce urmează este incert. Dar acum există o cale deschisă către un Iran diferit, unul pe care poporul său ar putea avea o mai mare libertate de a-l modela. Sunt în contact cu parteneri, inclusiv cu cei din regiune care suportă cel mai mult acțiunile militare ale Iranului, pentru a găsi măsuri practice pentru dezescaladare”, a scris Kaja Kallas.

Ayatollahul Ali Khamenei, care a condus Iranul din 1989, a fost ucis sâmbătă în timpul unui atac aerian al armatelor din Israel și SUA.

Citește și

Recomandarea video

EXCLUSIV Cum își protejează România populația, în caz de atac militar. Situația adăposturilor civile, la 4 ani de la începerea războiului din Ucraina. Lista, adresa și starea buncărelor, pe județe
G4Media
Liderul suprem interimar al Iranului a fost numit. Teheranul continuă atacurile în Golf, iar susținătorii lui Khamenei iau cu asalt ambasadele SUA
Gandul
Surpriză la Survivor! Doi concurenți noi vor intra în tribul Faimoșilor. Cine sunt
Cancan
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Prosport
Cum s-a îndrăgostit elevul Emmanuel Macron de Brigitte, profesoara sa de franceză: „Suntem ciudați, dar autentici!”. La Amiens, pe urmele cuplului căruia nu îi pasă de convenții
Libertatea
Pensionarii din România ale căror pensii cresc cu 240 lei pe lună. Cine se încadrează și de la ce dată intră în vigoare creșterea
CSID
Poze spion cu prototipul „fantomă” la Pitești! Să fie viitoarea Dacia C-Neo?
Promotor