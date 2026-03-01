Prima pagină » Știri externe » Mesajul unui oficial din Emiratele Arabe Unite pentru iranieni: „Războiul vostru nu este cu vecinii voștri”

Un oficial de rang înalt din Emiratele Arabe Unite a transmis un mesaj tranșant Iranului. „Războiul vostru nu este cu vecinii voștri”, a spus oficialul. În ultimele 24 de ore, armata Iraniană a atacat numeroase ținte militare și civile din mai multe țări din Orientul Mijlociu.
01 mart. 2026, 11:05, Politic

Anwar Gargash, consilier diplomatic al liderului Emiratelor Arabe Unite, a spus că atacurile Iranului din Golf au izolat țara, potrivit Al Jazeera. Totodată, el a avertizat Teheranul să nu-și mai vizeze vecinii, așa cum s-a întâmplat în ultimele ore.

„Agresiunea iraniană împotriva statelor din Golf a fost o greșeală de calcul și a izolat Iranul într-un moment critic. Războiul vostru nu este cu vecinii voștri. Întoarceți-vă la rațiune și tratați-vă vecinii rațional și responsabil înainte ca cercul izolării și escaladării să se lărgească”, a declarat Anwar Gargash.

Iranul a lansat duminică dimineață un nou val de atacuri cu rachete și drone în Orientul Mijlociu. Explozii au fost raportate în mai multe capitale și orașe importante, inclusiv Doha și Dubai.

Printre țintele vizate este un port din Oman, țara care a găzduit negocierile dintre delegațiile din SUA și Iran înainte de izbucnirea conflictului militar.

