Trump: Khamenei, unul dintre cei mai malefici oameni din istorie, a murit / SUA și Israel au lansat atacuri asupra Iranului în această dimineață / Aeroportul din Dubai, cel mai mare aeroport din lume, a fost lovit de o dronă iraniană / Burj Al Arab a fost lovit de drone

Departamentul de Stat confirmă anularea vizitei secretarului de stat american Rubio în Israel, anunță presa de stat israeliană

Marco Rubio urma să sosească luni în Israel. Vizita a fost anulată din motive de securitate.

Atacurile iraniene lasă cratere în Tel Aviv. Imagini din presa israeliană

Burj Al Arab a fost lovit de drone

„Burj Al Arab”, singurul hotel de 7 stele din lume, a fost lovit de drone iraniene, raportează presa din Doha.

Se pare că cel mai mare atac iranian a vizat Emiratele Arabe Unite.

Președintele SUA, Donald Trump, anunță că liderul suprem iranian, Ali Khamenei, a murit. „Bombardamentele continuă cât timp este necesar”, spune Trump.

Președintele Statelor Unite, Donald Trump a confirmat pe rețeaua sa, Truth Social, că liderul suprem al Iranului a fost ucis.

„Khamenei, unul dintre cei mai malefici oameni din istorie, a murit. Aceasta este o justiție nu doar pentru poporul Iranului, ci pentru toți marii americani și pentru acei oameni din multe țări din întreaga lume care au fost uciși sau mutilați de Khamenei și banda sa de bandiți însetați de sânge. Nu a putut evita serviciile noastre de informații și sistemele de urmărire extrem de sofisticate și, lucrând îndeaproape cu Israelul, nu a putut face nimic din ce el sau ceilalți lideri care au fost uciși odată cu el. Aceasta este cea mai mare șansă pentru poporul iranian de a-și recupera țara. Auzim că mulți dintre membrii IRGC, militari și alte forțe de securitate și poliție nu mai vor să lupte și caută imunitate din partea noastră. După cum am spus aseară, „Acum pot avea imunitate, mai târziu vor primi doar moartea!” Sperăm că IRGC și poliția se vor uni pașnic cu patrioții iranieni și vor lucra împreună ca o unitate pentru a readuce țara la măreția pe care o merită. Acest proces ar trebui să înceapă în curând, întrucât nu doar moartea lui Khamenei, ci și țara a fost, într-o singură zi, distrusă în mare măsură și chiar ștersă de tot. Bombardamentele intense și precise vor continua însă, neîntrerupte pe tot parcursul săptămânii sau atât timp cât este necesar pentru a atinge obiectivul nostru de PACE ÎN ÎNTREAGUL ORIENT MIJLOCIU ȘI, ÎNTR-ADEVĂR, ÎN ÎNTREGUL LUME!

PREȘEDINTELE DONALD J. TRUMP”, se arată în postare.

Mesaj pe contul de farsi al lui Khamenei de pe X

Pe contul de X al liderului suprem al Iranului, a apărut în urmă cu câteva momente, un mesaj.

„ În numele înălțat al lui Haidar (Imam Ali), pacea fie asupra lui. Fără el, nu există cer sau pământ.

Fără el, nu există iubire precum Zaynab”, scrie în postare.

Aeroportul din Dubai, cel mai mare aeroport din lume, a fost lovit de o dronă iraniană

Primele rapoarte susțin că Aeroportul Internațional Dubai a fost lovit de Iran în timpul atacurilor de represalii asupra Emiratelor Arabe Unite, ca răspuns la presupusa susținere a acestora pentru atacurile comune ale SUA și Israel.

Videoclipurile de pe rețelele sociale arată fum, resturi și evacuări în interiorul terminalului aeroportului.

IDF a confirmat uciderea mai multor oficiali iranieni de rang înalt

IDF a transmis o lista cu numele oficialilor iranieni care au fost uciși în urma atacurilor.

Aziz Nasirzadeh — Ministrul Apărării al Iranului.

Mohammad Pakpour — Comandantul Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC).

Ali Shamkhani — Secretarul Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului și consilier personal al liderului suprem Ali Khamenei.

Saleh Asadi — Șeful Direcției de Informații a Cartierului General Central Khatam al-Anbiya.

Mohammad Shirazi — Șeful Biroului Militar al lui Ali Khamenei.

Hossein Jabal Amelian — Președintele Organizației pentru Inovație și Cercetare Defensivă.

Reza Mozaffari-Nia — Fost președinte al Organizației pentru Inovație și Cercetare Defensivă.

Iranul neagă că liderul suprem ar fi fost ucis: „Conduce ferm de pe teren”

Autoritățile iraniene resping afirmațiile venite din Israel potrivit cărora liderul suprem al Iranului, Ayatollahul Ali Khamenei, ar fi fost ucis în recentele lovituri militare.

Declarațiile contradictorii alimentează confuzia privind soarta liderului aflat la putere din 1989 și amplifică tensiunile regionale, scrie SkyNews.

CIA crede că Ali Khamenei ar putea fi înlocuit de un membru al Gărzilor Revoluționare – surse

Agenția Centrală de Informații a SUA (CIA) crede că Ali Khamenei ar putea fi înlocuit de un membru al Gărzilor Revoluționare, susțin surse americane. Decesul liderului spiritual nu a fost confirmat în mod oficial.

Agenția Centrală de Informații a SUA a evaluat în cele două săptămâni anterioare atacurilor de sâmbătă că Ali Khamenei, dacă este ucis, ar putea fi înlocuit de figuri dure din cadrul Gărzilor Revoluționare, au declarat două surse citate de Reuters. Scopul forței militare de elită este de a proteja conducerea clericală șiită din Iran.

Armata israeliană afirmă că mai mulți lideri de rang înalt ai Iranului au fost uciși în loviturile comune SUA–Israel

Un purtător de cuvânt al Forțele de Apărare ale Israelului a declarat că „un număr de lideri dintre cei mai importanți ai Iran”, inclusiv comandantul Gărzile Revoluționare Islamice, ar fi fost „vizați” și uciși în loviturile aeriene desfășurate mai devreme astăzi, atribuite unei operațiuni comune a Statele Unite ale Americii și Israel.

Potrivit oficialului israelian, aproximativ 500 de ținte din Iran, considerate a fi creat „o amenințare existențială” la adresa Israelului, au fost lovite în cadrul operațiunii.

„Este acum o dovadă că nimeni nu va beneficia de impunitate dacă încearcă să atace poporul Israelului”, a afirmat purtătorul de cuvânt.

SUA confirmă evaluarea Israelului privind eliminarea lui Khamenei

Un înalt oficial de securitate din Statele Unite ale Americii a declarat pentru Fox News că administrația condusă de Donald Trump împărtășește evaluarea Israel potrivit căreia liderul suprem al Iran, Ali Khamenei, ar fi fost „eliminat” într-o operațiune recentă. Potrivit aceleiași surse, estimările preliminare indică faptul că, alături de Khamenei, ar fi fost uciși între cinci și zece lideri iranieni de rang înalt.

Declarațiile, făcute sub protecția anonimatului, nu au fost însoțite de dovezi publice și nu au fost confirmate independent de alte instituții americane sau internaționale. De asemenea, autoritățile iraniene nu au emis până la acest moment un comunicat oficial care să confirme sau să infirme informațiile vehiculate.

Într-un interviu acordat NBC News, Trump a declarat că este de părere că relatările conform cărora liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, a fost ucis în atacuri aeriene sunt corecte

El a adăugat că „majoritatea” conducerii superioare a Iranului „a dispărut”, spunând: „Oamenii care iau toate deciziile, majoritatea au dispărut”.

SUA: Iranul intenționa să lovească preventiv înaintea atacurilor americano-israeliene

Un oficial din administrația lui Donald Trump a declarat că Statele Unite ale Americii aveau informații potrivit cărora Iran intenționa să lanseze o lovitură preventivă înainte de atacurile americano-israeliene desfășurate sâmbătă dimineață.

Potrivit sursei, numărul victimelor ar fi fost „semnificativ mai mare” dacă Washingtonul ar fi ales să aștepte și să fie lovit primul, scrie SkyNews.

Oficialul a susținut că SUA au oferit Iranului mai multe opțiuni pentru dezvoltarea unui program nuclear civil și pașnic, inclusiv furnizarea gratuită de combustibil nuclear pe termen lung, însă aceste propuneri ar fi fost întâmpinate cu „jocuri și manevre înșelătoare”.

Ce stim până acum

La ora 7:30, sâmbătă dimineață, Donald Trump a declarat că SUA au început „operațiuni majore de luptă” împotriva Iranului.

Cu o oră mai devreme, Israelul a anunțat că a lansat o lovitură militară „preventivă” asupra Iranului.

Liderul suprem al Iranului a fost ucis, a declarat un oficial israelian de rang înalt pentru agenția Reuters. Ayatollahul Ali Khamenei, aflat la conducerea Iranului din 1989, este mort, iar trupul său a fost găsit, a precizat oficialul. Anterior, o imagine din satelit arăta distrugeri extinse la complexul său.

Trump și oficialii israelieni au prezentat operațiunea ca fiind menită să neutralizeze amenințări la adresa securității naționale, inclusiv rachete balistice și potențiale capacități nucleare.

În același timp, Trump le-a cerut iranienilor să se ridice împotriva propriului guvern, iar Benjamin Netanyahu a făcut apel la populație să „profite de oportunitate” pentru a schimba regimul.

Iranul a lansat un „contraatac”, trimițând drone și rachete spre Israel, fiind auzite sirene în Tel Aviv.

Iranul a ripostat și împotriva mai multor baze militare americane din Orientul Mijlociu, fiind raportate atacuri în Bahrain, Qatar și Emiratele Arabe Unite.

Peste 200 de iranieni au fost uciși, inclusiv 80 de copii, după ce o școală a fost lovită, potrivit presei de stat.

SUA afirmă că nu au fost înregistrate victime și că pagubele sunt minime.

În timp ce regiunea se pregătește pentru un conflict mai amplu, un incendiu a izbucnit în apropierea intrării hotelului Fairmont The Palm din Dubai, după ce resturi ar fi căzut din cer în timpul unui atac cu rachete iraniene.

Oficiali au declarat pentru NBC că acțiunea SUA se desfășoară pe cale aeriană și navală și ar putea dura mai multe zile.

Ali Khamenei a fost ucis

Membrii cabinetului israelian au primit o actualizare oficială că Ali Khamenei a fost eliminat, potrivit presei din Israel.

Liderul suprem al Iranului a fost ucis în atacurile americane și israeliene, a declarat un înalt oficial israelian pentru agenția de știri Reuters.

Ayatollah Ali Khamenei, care a condus Iranul din 1989, este mort, iar cadavrul său a fost găsit, a spus oficialul.

Complexul lui Khamenei a fost grav avariat în atacurile de astăzi.

La câteva minute după apariția știrii, biroul liderului suprem a fost citat de mass-media de stat iraniană spunând că „inamicul recurge la război psihologic”.

Puțin mai devreme, ministerul de externe al țării a declarat că acesta era „teafăr și nevătămat”.

Israelul declară că deține dovezi care pot autentifica moartea lui Khamenei, dar a ales, deocamdată, să nu le facă publice, conform informațiilor i24NEWS.

Trump discută cu liderii din Orientul Mijlociu

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a oferit mai multe informații despre acțiunile lui Donald Trump după atacurile asupra Iranului.

Președintele SUA a discutat cu liderii Arabiei Saudite, Qatarului și Emiratelor Arabe Unite, precum și cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat ea pe rețelele de socializare.

Au existat rapoarte privind atacuri asupra bazelor militare din Bahrain, Qatar și Emiratele Arabe Unite astăzi, Iranul ripostând la atacurile din partea SUA și Israelului.

Premierul Netanyahu anunță că „sunt semne” că liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, ar fi fost ucis în atacurile israeliene

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat sâmbătă seara că există „semne” că liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, ar fi fost ucis în atacurile recente ale Israelului.

El s-a adresat direct poporului iranian într-o declarație de presă, afirmând că loviturile vor ajuta oamenii să „se elibereze de tiranie” și că au „o șansă unică într-o generație” de a răsturna regimul.

Netanyahu a făcut un apel clar: „Ieșiți în stradă în număr mare” și „duceți treaba la bun sfârșit”. „Este timpul să vă uniți” și „să vă uniți pentru o misiune istorică”, a subliniat el.

Președintele Consiliului European: „Condamn cu fermitate atacurile Iranului împotriva vecinilor săi”

Președintele Cpnsiliului European, Antonio Costa a condamnat cu fermitate atacurile Iranului împotriva vecinilor săi, descriindu-le drept „o escaladare periculoasă a situației militare din Orientul Mijlociu”.

El și-a exprimat solidaritatea cu țările vizate, într-o postare pe X, și a salutat reuniunea de astăzi a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, subliniind necesitatea ca aceasta să acționeze pentru restabilirea păcii și pentru a preveni ca Iranul să dobândească o armă nucleară.

Trump, declarație pentru Canalul 12 Israel: A fost o discuție bună cu Bibi – suntem pe aceeași lungime de undă

Președintele american Donald Trump a declarat pentru Canalul 12 din Israel că iranienii „s-au apropiat de un acord și apoi s-au retras”, sugerând că nu doresc cu adevărat un compromis.

Trump a mai spus că a avut o discuție „bună” cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, menționând că există „multe opțiuni” pentru răspunsul SUA, inclusiv o campanie prelungită sau o încheiere rapidă, cu perspectiva ca Iranul să-și revină după câțiva ani.

„Am multe opțiuni de ieșire din această campanie – pot să fac o campanie lungă și să preiau totul sau să termin în câteva zile și să le spun iranienilor ne vedem din nou peste câțiva ani dacă începeți să reconstruiți. Oricum, le va lua câțiva ani să se refacă după acest atac”, a spus Trump.

Qatarul suspendă toate evenimentele publice

Potrivit consiliului de turism al țării, Qatar a suspendat toate evenimentele și adunările publice în interesul siguranței publice.

De asemenea, au fost anulate toate activitățile de divertisment din hoteluri și unitățile turistice din țară, până la o notificare ulterioară.

Fumul a fost observat mai devreme deasupra capitalei Doha, după ce au fost raportate atacuri cu rachete iraniene.

Reamintim că, în apropiere, la Dubai, a izbucnit un incendiu lângă intrarea hotelului Fairmont The Palm, după ce resturi au căzut din cer în urma unui atac cu rachete iraniene.

Comandamentul CENTCOM: Forțele CENTCOM s-au apărat cu succes împotriva a sute de atacuri cu rachete și drone iraniene.

Nu au existat raportări despre victime sau răniți în rândul americanilor. Daunele aduse instalațiilor americane au fost minime și nu au afectat operațiunile.

Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a început Operațiunea Epic Fury pe 28 februarie, la ordinul președintelui Statelor Unite.

Forțele americane și partenere au început să atace ținte la ora 1:15 a.m. ET pentru a demonta aparatul de securitate al regimului iranian, prioritizând locațiile care reprezentau o amenințare iminentă. Printre ținte s-au numărat instalațiile de comandă și control ale Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice, capacitățile iraniene de apărare aeriană, siturile de lansare a rachetelor și dronelor și aerodromurile militare.

„Președintele a ordonat acțiuni îndrăznețe, iar bravii noștri soldați, marinari, aviatori, pușcași marini, gardieni și gărzi de coastă răspund apelului”, a declarat amiralul Brad Cooper, comandantul CENTCOM.

În urma valului inițial de atacuri americane și ale partenerilor, forțele CENTCOM s-au apărat cu succes împotriva a sute de atacuri cu rachete și drone iraniene. Nu au existat raportări despre victime sau răni legate de luptă în rândul americanilor. Daunele aduse instalațiilor americane au fost minime și nu au afectat operațiunile.

Primele ore ale operațiunii au inclus lansarea de muniții de precizie din aer, uscat și pe mare. În plus, Task Force Scorpion Strike a CENTCOM a folosit pentru prima dată în luptă drone de atac unidirecționale de cost redus.

Operațiunea Epic Fury implică cea mai mare concentrare regională de putere de foc militară americană dintr-o generație.

Peste 200 de persoane au fost ucise în atacurile SUA-Israel, potrivit presei iraniene

Potrivit presei iraniene, care citează Semiluna Roșie, 201 persoane au fost ucise în urma atacurilor SUA-Israel.

Aceste atacuri au avut loc în 24 de provincii, se adaugă în rapoarte, iar 747 de persoane au fost rănite până în prezent.

Khamenei ar fi „în siguranță și activ în coordonarea operațiunilor militare”, conform unei surse iraniene

Al-Mayadeen, televiziunea de stat a Libanului, citând o sursă considerată bine informată, raportează că liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, se află în siguranță și că este „angajat în coordonarea activităților strategice de război” direct din sala de operațiuni, cerând o implicare activă și continuă în deciziile tactice și strategice ale conflictului.

Ce știm până acum

După atacurile SUA și Israelului asupra Iranului, represalii iraniene au fost observate în tot Orientul Mijlociu – în principal în locuri care au baze militare americane sau care sunt aliați ai SUA:

În Dubai, în Emiratele Arabe Unite, a fost observată o explozie la hotelul Fairmont The Palm. Autoritățile din Dubai au declarat că patru persoane au fost rănite după „un incident care a avut loc într-o clădire din zona Palm Jumeirah”.

Ministerul Apărării din Emiratele Arabe Unite a declarat, de asemenea, că a interceptat un nou val de rachete și drone iraniene, după ce anterior afirmase că țara a fost supusă unui „atac flagrant cu rachete balistice iraniene”.

În Doha, Qatar, au fost observate explozii care pare să fi vizat baza aeriană al Udeid, cea mai mare bază militară americană din regiune.

O bază a marinei americane din Bahrain a fost „supusă unui atac cu rachete”, potrivit unei declarații citate de agenția de știri de stat Bahrain News Agency.

Au fost auzite explozii în Kuweit, iar agenția de știri locală Kuna a declarat că o dronă care viza aeroportul internațional a provocat „răni ușoare mai multor angajați” și daune „limitate” unui terminal.

Reuters a raportat că apărarea aeriană americană a doborât o dronă deasupra unei baze militare americane lângă Erbil, Irak

Iordania – care se învecinează cu Israelul – afirmă că forțele sale armate au doborât două rachete balistice și că resturile au căzut în diverse locații

Israelul a raportat, de asemenea, o serie de rachete iraniene, sirenele sunând în toată țara. Armata israeliană afirmă că Iranul încearcă să „terorizeze civilii și să distrugă cartiere”

Și în Arabia Saudită au fost raportate explozii.

Forțele de Apărare Israeliene au emis o notificare de evacuare pentru zona industrială J din orașul Isfahan, Iran

Forțele israeliene au emis oficial un mesaj în limba persană, sfătuind civilii să evacueze anumite zone industriale și militare din Isfahan.

Mesajul avertizează asupra pericolului pentru populația civilă și semnalează că zona ar putea fi vizată de operațiuni militare.

Istoric, ordinele de evacuare sunt un semnal clar că urmează acțiuni militare importante, așa cum s-a întâmplat în Gaza și alte teatre de conflict.

Situația din Dubai s-a deteriorat

Locuitorii din Dubai au declarat că situația din emirat s-a deteriorat în această după-amiază, iar persoanele care locuiesc pe insula Palm Jumeirah au raportat o explozie în jurul orei 19:00, ora locală.

„S-a întâmplat la aproximativ cinci minute distanță de noi”, a declarat un locuitor din Palm Jumeirah, care a distribuit un videoclip în care se vede fum negru dens ridicându-se deasupra unei clădiri, dar care nu a dorit să-și dezvăluie numele.

Un alt locuitor a declarat că situația s-a deteriorat și că toată lumea este „foarte speriată”.

„Există imagini cu interceptări de rachete în tot orașul”, a spus persoana respectivă. „Îmi fac bagajele, pentru orice eventualitate… Nu că am putea pleca, deoarece spațiul aerian este închis. Este lucrul de care ne-am temut cu toții că se va întâmpla, iar acum s-a întâmplat”, a declarat persoana pentru presa britanică.

Purtătorul de cuvânt al MAE Iran, despre starea liderului suprem: Nu sunt în măsură să confirm nimic

Într-o declarație pentru BBC, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Iranului, Esmail Baghaei, a evitat să ofere clarificări cu privire la situația conducerii de vârf a țării.

Întrebat dacă oficialii de rang înalt sunt în viață sau unde se află în prezent, acesta a afirmat că nu este în măsură să confirme nicio informație în acest sens, fără a oferi detalii suplimentare sau un termen pentru eventuale actualizări.

Israelul începe un nou val de atacuri împotriva Iranului

Israelul a început un nou val de atacuri care vizează „lansatoarele de rachete și sistemele de apărare aeriană din centrul Iranului”, a declarat armata israeliană.

Aproximativ 200 de avioane de luptă au pornit într-un atac asupra sistemului de rachete și apărării aeriene iraniene.

Presa iraniană susține că o dronă Shahed a lovit principalul sediul al Marinei SUA din Bahrain

Agenția nucleară a ONU nu vede niciun „impact radiologic” în urma atacurilor asupra Iranului

Agenția nucleară a ONU a declarat sâmbătă că nu a observat niciun „impact radiologic” în urma atacurilor SUA și Israelului asupra Iranului sau a atacurilor de represalii din alte țări din regiune, deși nu a precizat dacă instalațiile nucleare iraniene au fost ținta atacurilor.

Casa Albă: Președintele Trump a monitorizat situația peste noapte la Mar a Lago

Casa Albă a anunțat că președintele american Donald Trump a monitorizat situația peste noapte la reședința de la Mar a Lago. Trump a fost însoțit de membri ai echipei sale de securitate națională. De asemenea, Trump a vorbit cu premierul israelian la telefon.

Fostul prim-ministru al Israelului, mesaj ferm de susținere pentru ofensiva împotriva Iranului: „Suntem un popor de lei”

Fostul prim-ministru al Israelului, Naftali Bennett, a transmis un mesaj puternic de susținere pentru operațiunea militară „Răcnetul Leului”.

El a declarat că întreaga națiune este unită în fața amenințării iraniene și că armata are sprijin deplin.

Lansări de rachete dinspre Iran către Israel, publicate de jurnaliștii israelieni

Iranul închide Strâmtoarea Ormuz, prin care trece până la 30% din petrolul mondial

Presa din Israel anunță că Gărzile Revoluționare Iraniene au închis Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul global de petrol.

Aproximativ 20% până la 30% din consumul mondial de țiței tranzitează zilnic această zonă strategică, iar blocarea sa ar putea genera un șoc major pe piețele energetice internaționale.

Potrivit informațiilor apărute în presa israeliană, decizia Iranului de a bloca accesul navelor comerciale vine în contextul escaladării conflictului regional din Orientul Mijlociu. Strâmtoarea Ormuz este principala arteră de transport pentru exporturile de petrol ale unor mari producători precum Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Kuweit și Irak.

Autoritățile iraniene trimit mesaje text prin care îndeamnă locuitorii să părăsească Teheranul

Autoritățile iraniene au trimis mesaje text prin care îndemnau locuitorii să evacueze capitala Teheran, după ce Israelul și SUA au lansat atacuri asupra republicii islamice.

„Având în vedere operațiunile comune lansate de Statele Unite și regimul sionist împotriva Iranului și a altor orașe importante, dacă este posibil și păstrând calmul, îndreptați-vă către alte orașe”, se arată în mesajele text primite de locuitori și văzute de jurnaliștii AFP, transmite France24.

Oficialii iranieni afirmă că cel puțin 63 de eleve au fost ucise într-un atac asupra unei școli primare de fete din sudul Iranului. Alte 92 de eleve au fost rănite, iar mai multe persoane sunt încă prinse sub dărâmături, potrivit autorităților locale citate de CNN.

Atacul asupra Iranului aproape a blocat traficul aerian în Orientul Mijlociu

Atacul SUA și Israelului asupra Iranului a perturbat zborurile în Orientul Mijlociu. Mai multe țări și-au închis spațiul aerian și numeroase companii aeriene și-au suspendat zborurile. Mii de călători din întreaga lume au rămas blocați.

Israelul, Emiratele Arabe Unite și Qatarul și-au închis spațiul aerian sâmbătă, potrivit AP. Spațiul aerian din sudul Siriei a fost și el închis.

Avioanele care se îndreptau spre orașe precum Tel Aviv și Dubai sâmbătă dimineața au fost deviate sau întoarse la aeroportul de unde decolaseră.

Coloană de fum observată în Dubai, după ce Emiratele spun că au interceptat rachete iraniene

O coloană de fum a fost observată în apropierea hotelului Fairmont The Palm din Dubai, potrivit unei fotografii trimise BBC de un martor ocular. Imaginea a apărut în contextul în care presa de stat iraniană a relatat că a fost lansat un atac asupra Dubaiului.

Nu este clar ce ținte ar fi vizat Iranul. Emiratele Arabe Unite găzduiesc o prezență militară americană, ceea ce amplifică îngrijorările privind securitatea regională.

Potrivit agenției Emirates News Agency, citată de Reuters, Ministerul Apărării din EAU a anunțat că a interceptat un nou val de rachete și drone iraniene. Autoritățile nu au oferit deocamdată detalii despre eventuale pagube sau victime.

Hezbollah (Liban) anunță că sprijină Iranul

Mișcarea Hezbollah din Liban, declarând solidaritate deplină cu Republica Islamică Iran, a cerut tuturor țărilor din regiune să se opună acestui plan ostil și să fie conștiente de consecințele sale.

Hezbollah, subliniind aceste consecințe ale planului, a afirmat că va afecta toate țările și a exprimat încrederea că America și Israel vor primi o palmă puternică în aceste atacuri.

Trump și Netanyahu discută chiar în aceste momente la telefon

Președintele SUA, Donald Trump, și premierul israelian, Benjamin Netanyahu, au în acest moment o conversație telefonică, pe fondul operațiunilor militare în desfășurare împotriva Iranului, scrie presa din Israel.

Numărul victimelor din Iran continuă să crească

Iranul susține că 63 de eleve au fost ucise într-un atac asupra unei școli de fete din Mindab, iar zeci au fost rănite, în timp ce autoritățile investighează.

Oficialii iranieni afirmă că cel puțin 63 de eleve au fost ucise într-un atac asupra unei școli primare de fete din sudul Iranului. Alte 92 de eleve au fost rănite, iar mai multe persoane sunt încă prinse sub dărâmături, potrivit autorităților locale citate de CNN.

Atacul raportat a avut loc în comitatul Mindab, sâmbătă, în timpul orelor de curs.

Știrea inițială:

Președintele american Donald Trump a declarat că scopul operațiunii este distrugerea capacităților militare strategice ale Iranului, în special:

rachetele balistice și industria de rachete,

componenta navală iraniană,

împiedicarea Iranului de a dezvolta o armă nucleară.

Potrivit oficialilor americani, operațiunea a debutat cu lansări de rachete de croazieră Tomahawk de pe nave militare și atacuri aeriene ale Forțelor Aeriene și Marinei SUA. Campania, denumită de administrația Trump „Operațiunea Epic Fury”, este estimată să dureze mai multe zile.

Israelul a confirmat că a participat la atacuri, premierul Benjamin Netanyahu afirmând că obiectivul este eliminarea unei „amenințări existențiale” reprezentate de regimul de la Teheran.

Ținte lovite în Iran

Conform informațiilor din presa israeliană și internațională, atacurile au vizat:

Ministerul Apărării și Ministerul Informațiilor din Iran,

Biroul liderului suprem,

Agenția Iraniană pentru Energie Atomică,

obiective militare, inclusiv complexul Parchin.

Au fost raportate explozii în Teheran, cu fum vizibil în zone ce includ palatul prezidențial. Autoritățile iraniene au plasat spitalele în stare de alertă și au închis complet spațiul aerian.

Soarta conducerii iraniene

Oficiali israelieni au declarat că lideri de rang înalt ai regimului iranian au fost vizați, inclusiv liderul suprem Ali Khamenei și președintele Masoud Pezeshkian.

Evaluările israeliene indică faptul că tentativele de eliminare a acestora ar fi eșuat. Presa iraniană susține că Pezeshkian este în siguranță, iar Khamenei ar fi fost mutat într-o locație securizată, în afara capitalei. Reuters a relatat, citând surse, moartea ministrului iranian al Apărării și a șefului Statului Major, informații care nu au fost confirmate oficial de Teheran.

Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC) a confirmat lansarea de rachete balistice asupra:

Israelului (inclusiv zona Ierusalimului și Be’er Shebaa),

bazelor militare americane din Qatar, Bahrain, Kuweit, Emiratele Arabe Unite, Irak și Iordania.

Explozii au fost raportate în Abu Dhabi, Doha, Bahrain și Kuweit. În Emiratele Arabe Unite, cel puțin o persoană a murit în urma căderii resturilor unei rachete interceptate. Aeroportul din Dubai a suspendat temporar toate operațiunile de zbor.

În Israel, sirenele de alarmă au fost activate în mod repetat, iar armata a anunțat că sistemele de apărare antiaeriană interceptează „salve masive” de rachete iraniene.

Reacții internaționale și proteste

Atacurile au declanșat proteste în Iran și în mai multe capitale ale lumii. În Teheran, manifestanții au condamnat acțiunea SUA–Israel, în timp ce în orașe precum Londra și Berlin au avut loc demonstrații de susținere a operațiunii militare.

Arabia Saudită a denunțat „agresiunea iraniană” asupra bazelor americane, în timp ce premierul Spaniei, Pedro Sánchez, a condamnat atacurile SUA și Israel, calificându-le drept o acțiune unilaterală care alimentează escaladarea.

Situația în acest moment

Operațiunile militare continuă, iar riscul unei extinderi regionale a conflictului rămâne ridicat.

SUA și Israelul afirmă că sunt pregătite pentru mai multe zile de atacuri intense, în timp ce Iranul promite represalii suplimentare.

Spațiul aerian rămâne închis în mai multe state din regiune, iar populația este avertizată să urmeze instrucțiunile autorităților.

