Gruparea șiită libaneză susținută de Teheran a reacționat după ofensiva militară lansată de Israel și Statele Unite împotriva Iranului și a transmis că nu va interveni militar, deși condamnă ferm atacurile.
Hezbollah nu intră în război, dar cheamă Orientul Mijlociu să se ridice împotriva Israelului și Statelor Unite
soldați Hezbollah, sursa foto: X
Maria Miron
28 feb. 2026, 23:31, Știri externe

Într-un comunicat oficial transmis sâmbătă, organizația a denunțat „ostilitățile americano-israeliene împotriva Republicii Islamice” și a făcut un apel direct la mobilizare regională: „Facem apel la țările și popoarele din Orientul Mijlociu să se ridice împotriva Israelului și Statelor Unite și să stea ferm în fața acestor planuri ostile”.

Hezbollah a avertizat că urmările ofensivei militare împotriva Iranului „vor afecta pe toată lumea, fără excepție, dacă nu sunt oprite”. „Suntem siguri că inamicul americano-israelian va primi o lovitură majoră și nu va culege decât eșec din agresiunea sa criminală și tiranică”, au comunicat reprezentanții săi, citați de Times of Israel.

Aceeași strategie ca în 2025

Cu toate acestea, organizația nu a anunțat deschiderea unui nou front militar împotriva Israelului. Un oficial Hezbollah declarase în urmă cu câteva zile, pentru AFP, că gruparea nu va interveni militar în cazul unor lovituri americane „limitate”, dar va considera orice atac împotriva liderului suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, drept o „linie roșie”.

Organizația teroristă libaneză nu a intervenit nici în războiul de 12 zile dintre Israel și Iran, din iunie 2025, la care SUA s-au alăturat pentru scurt timp.

Israel acuză Hezbollah

Potrivit Forțelor de Apărare ale Israelului (IDF), Hezbollah lucra recent la refacerea capacităților sale militare în zonele vizate, pentru a pregăti atacuri împotriva Israelului.

„Această activitate constituie o încălcare a înțelegerilor dintre Israel și Liban și o amenințare la adresa Israeluliui”, a transmis IDF.

Libanul vrea neutralitate

La Beirut, autoritățile încearcă să țină țara în afara conflictului. Premierul Nawaf Salam a transmis pe rețelele sociale că Libanul nu va accepta să fie „târât în aventuri” care îi pun în pericol securitatea și unitatea.

În același timp, ambasadorul american la Beirut i-a transmis președintelui libanez că Israelul nu va lansa acțiuni împotriva Libanului dacă nu este atacat de pe teritoriul acestuia.

Aeroportul din Beirut rămâne deschis

Deși mai multe companii aeriene au anulat zboruri către aeroporturi din Orientul Mijlociu, inclusiv spre Beirut, autoritățile libaneze au anunțat că aeroportul din Beirut „rămâne deschis” și că zborurile companiei aeriene naționale continuă.

