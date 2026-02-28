Prima pagină » Știri externe » Kievul afirmă că Rusia a acceptat planul SUA privind garanțiile de securitate pentru Ucraina

Rusia, prin reprezentanții săi, ar fi precizat în cadrul recentelor discuții de la Geneva că va accepta propunerea SUA privind garanțiile de securitate postbelice pentru Ucraina, a declarat sâmbătă șeful de cabinet al președintelui ucrainean Vlodomir Zelenski.
„La ultimele discuții, partea rusă a declarat, de exemplu, că va accepta garanțiile de securitate oferite Ucrainei de către Statele Unite”, a declarat Kyrylo Budanov, consilierul principal, într-un interviu difuzat la televiziunea ucraineană.

Președintele american Donald Trump îndeamnă Moscova și Kievul să ajungă la un acord pentru a pune capăt celui mai mare război din Europa de după 1945, deși Zelenski s-a plâns că țara sa se confruntă cu o presiune tot mai mare pentru a face concesii.

Ucraina caută garanții de securitate ferme, care să oblige SUA și aliații săi europeni să acționeze în cazul în care Rusia va ataca din nou după încheierea unui acord de pace.

Ultima rundă de negocieri de pace, care a avut loc la Geneva săptămâna trecută, nu a dus la niciun progres semnificativ și a fost descrisă ca dificilă de Kiev și Moscova, deși Washingtonul a declarat că a observat „progrese semnificative”.

Budanov a mai spus că, în prezent, Rusia nu a fost de acord cu organizarea unui summit între Zelenski și președintele rus Vladimir Putin, posibilitate care fusese sugerată anterior de trimisul special al SUA, Steve Witkoff.

