Zelenski avertizează că situația din Kiev este în continuare gravă, cu mii de imobile fără căldură

Volodimir Zelenski a spus că atacurile rusești au afectat grav sistemul energetic. În Kiev, peste 1.100 de clădiri au rămas fără încălzire.
Nițu Maria
05 feb. 2026, 14:44, Știri externe

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a spus că situația din Kiev rămâne gravă, după noile atacuri rusești asupra infrastructurii energetice, notează Ukrinform.

Mesajul președintelui ucrainean a fost publicat pe Facebook, după apelul zilnic de coordonare privind starea rețelelor de energie din țară.

Volodimir Zelenski a anunțat că, în noaptea de 5 februarie, Rusia a lansat 183 de drone asupra Ucrainei, dintre care aproximativ 110 au fost de tip Șahed.

Apărarea aeriană ucraineană a reușit, totuși, să oprească o mare parte dintre acestea.

„Un număr semnificativ au fost doborâte. Interceptoarele noastre au funcționat bine”, a transmis Volodimir Zelenski.

Potrivit acestuia, atacurile au inclus și rachete, iar subiectul a fost puternic dezbătut în cadrul discuțiilor cu autoritățile militare și energetice.

Președintele ucrainean a cerut măsuri cât mai rapide pentru combaterea dronelor de recunoaștere și pentru apărarea împotriva atacurilor agresive ale Rusiei.

„Au fost folosite și rachete, iar acestui aspect i s-a acordat o atenție substanțială în timpul apelului. În primul rând, efortul împotriva dronelor de recunoaștere rusești necesită întăriri suplimentare. În al doilea rând, trebuie să continuăm să folosim toate metodele de apărare împotriva MLRS, inclusiv atacuri împotriva pozițiilor rusești. Aștept rezultate în acest sens din partea Ministerului Apărării și a Comandamentului Forțelor Armate”, a afirmat președintele.

Ministrul Energiei, Denîs Șmîhal, se află la Harkov pentru a se asigura că au loc intervențiile din regiune. La Kiev, peste 1.100 de clădiri au rămas fără încălzire.

Președintele a apreciat și implicarea companiei Naftogaz, care a pus în aplicare programul „Pachete de căldură”. Până acum, peste 20.000 de pachete au ajuns la oameni. Obiectivul final depășește 100.000.

„Autoritățile locale din comunități și orașe trebuie să sprijine aceste eforturi ale agențiilor guvernamentale și ale Naftogaz”, a declarat Volodimir Zelenski.

Președintele a mulțumit, de asemenea, echipelor de intervenție și specialiștilor care se ocupă de pagubele provocate de atacuri.

El a mai spus că probleme serioase există și în alte regiuni ale țării, inclusiv Kiev, Dnipro, Poltava, Cernihiv, Sumy, sudul Ucrainei, Zaporijia și Donețk.

„Au existat rapoarte din toate celelalte regiuni în care lucrurile sunt în prezent dificile. Regiunile Kiev, Dnipro, Poltava, Cernihiv și Sumî; orașele și comunitățile din sud; și regiunile noastre Zaporijia și Donețk. Le mulțumesc tuturor companiilor energetice, tuturor echipelor de reparații și de urgență și tuturor antreprenorilor care ne ajută. În toată Ucraina, oamenii lucrează pentru ca noi să putem rămâne fermi acum și să-i ajutăm pe cei care au nevoie de sprijin”, a adăugat președintele.

