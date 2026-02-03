Kievul, atacat din nou în cursul nopții. În capitala Ucrainei sunt -20 de grade Celsius

Rusia a reluat atacurile asupra Kievului, a Harkovului, dar și asupra altor orașe ucrainene în noaptea de luni spre marți. Zeci de rachete și sute de drone au fost semnalate pe cer în cursul nopții, relatează CNN.

În Kiev, apărarea antiaeriană a fost activată la puțin timp după miezul nopții, când drone rusești s-au apropiat de oraș. Explozia a fost raportată la scurt timp după aceea, potrivit postului public de televiziune Suspilne, scrie The Kyiv Independent. De asemenea, forțele aeriene ucrainene au avertizat și asupra unui atac cu rachete balistice asupra Kievului.

Mai multe clădiri rezidențiale, dar și o grădiniță au fost avariate, potrivit rapoartelor, a scris pe Telegram Tymur Tkachenko, șeful administrației militare din Kiev. În urma atacurilor asupra Kievului, trei persoane au suferit răni, a declarat Serviciul de Urgență al Ucrainei.

„Rușii au ales o noapte geroasă de februarie pentru a lansa un alt atac masiv asupra Kievului”, a scris Tkachenko pe rețelele de socializare. „Locuitori din Kiev, rămâneți în adăposturi. Va fi o noapte dificilă”, a adăugat el.

Potrivit The Kyiv Independent, atacurile rusești asupra capitalei au continuat pe tot parcursul nopții.

Троє людей постраждали внаслідок нічної російської атаки на Київ, під прицілом були Дніпровський, Деснянський, Дарницький, Печерський, Шевченківський райони.

Всі пожежі ліквідовані. Інформація щодо постраждалих уточнюється. На місцях працюють рятувальники та відповідні служби pic.twitter.com/JTKXipPgxe — DSNS.GOV.UA (@SESU_UA) February 3, 2026

Ger în Ucraina

Săptămâna trecută, președintele american Donald Trump anunța că a discutat cu Putin și că acesta a fost de acord să oprească atacurile asupra capitalei ucrainene pe fondul temperaturilor scăzute. Totuși, ultimul atac al Rusiei semnalează sfârșitul acestui scurt armistițiu energetic, Kremlinul declarând anterior că va suspenda atacurile asupra instalațiilor energetice, dar numai până la 1 februarie.

La momentul redactării acestei știri, temperatura în Kiev este de -19 grade Celsius, însă în cursul dimineții, mai devreme, aceasta a coborât și mai mult.