Prima pagină » Știri externe » Kievul, atacat din nou în cursul nopții. În capitala Ucrainei sunt -20 de grade Celsius

Kievul, atacat din nou în cursul nopții. În capitala Ucrainei sunt -20 de grade Celsius

Capitala Ucrainei a fost ținta unui nou atac al Rusiei în noaptea de luni spre marți, fiind lovite mai multe clădiri rezidențiale din oraș și fiind rănite cel puțin trei persoane, au declarat oficialii.
Kievul, atacat din nou în cursul nopții. În capitala Ucrainei sunt -20 de grade Celsius
Sursa foto: captură video X/The State Emergency Service of Ukraine
Diana Nunuț
03 feb. 2026, 08:54, Știri externe

Rusia a reluat atacurile asupra Kievului, a Harkovului, dar și asupra altor orașe ucrainene în noaptea de luni spre marți. Zeci de rachete și sute de drone au fost semnalate pe cer în cursul nopții, relatează CNN.

În Kiev, apărarea antiaeriană a fost activată la puțin timp după miezul nopții, când drone rusești s-au apropiat de oraș. Explozia a fost raportată la scurt timp după aceea, potrivit postului public de televiziune Suspilne, scrie The Kyiv Independent. De asemenea, forțele aeriene ucrainene au avertizat și asupra unui atac cu rachete balistice asupra Kievului.

Mai multe clădiri rezidențiale, dar și o grădiniță au fost avariate, potrivit rapoartelor, a scris pe Telegram Tymur Tkachenko, șeful administrației militare din Kiev. În urma atacurilor asupra Kievului, trei persoane au suferit răni, a declarat Serviciul de Urgență al Ucrainei.

„Rușii au ales o noapte geroasă de februarie pentru a lansa un alt atac masiv asupra Kievului”, a scris Tkachenko pe rețelele de socializare. „Locuitori din Kiev, rămâneți în adăposturi. Va fi o noapte dificilă”, a adăugat el.

Potrivit The Kyiv Independent, atacurile rusești asupra capitalei au continuat pe tot parcursul nopții.

Ger în Ucraina

Săptămâna trecută, președintele american Donald Trump anunța că a discutat cu Putin și că acesta a fost de acord să oprească atacurile asupra capitalei ucrainene pe fondul temperaturilor scăzute. Totuși, ultimul atac al Rusiei semnalează sfârșitul acestui scurt armistițiu energetic, Kremlinul declarând anterior că va suspenda atacurile asupra instalațiilor energetice, dar numai până la 1 februarie.

La momentul redactării acestei știri, temperatura în Kiev este de -19 grade Celsius, însă în cursul dimineții, mai devreme, aceasta a coborât și mai mult.

Recomandarea video

Principalele concluzii din milioanele de dosare Epstein recent publicate / Finanțistul, suspectat că a fost agent rus și Mossad / „Crezi că ești însuși diavolul?”
G4Media
Bolojan, scos din minți de speculațiile potrivit cărora ar purta un ceas de 200.000 de euro! ”Vă rog să nu mai mințiți”
Gandul
Ce boală avea medicul din Pitești care a fost găsit mort în cabinetul său. Cu ce probleme se confrunta Alin, de fapt
Cancan
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
Prosport
Cine este Andrei Gabriel Benghea Mălăieș, românul cu 11 venituri pe lună: șase la stat și cinci la privat
Libertatea
TOP 5 – Cele mai ciudate ciorbe din lume. Există vreo ciorbă românească în clasament?
CSID
Cea mai scumpă Dacia în acest moment se vinde în Germania. Bigster tunat costă cât un SUV Audi nou-nouț
Promotor