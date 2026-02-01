Ger în aproape toată țara. Meteorologii eu emis avertizări Cod galben

Patru avertizări Cod galben sunt în vigoare începând de duminică.

Prima este valabilă duminică între orele 10.00 și 20.00 pentru județele Botoșani, Suceava, Neamț, Iași, Vaslui și Bacău. În aceste zone vor fi temperaturi deosebit de scăzute (în medie, cu 7…9 grade mai mici decât cele normale datei) cu valori maxime ce se vor încadra în general între -10 și -5 grade.

Cod galben de ninsori și vânt

A doua avertizare intră în vigoare duminică la ora 14.00 și este valabilă până luni la ora 10.00. În sudul Olteniei, al Munteniei și Dobrogei, temporar va ninge, iar local se va depune un strat de zăpadă de 6…10 cm. În județele Caraș-Severin, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Ilfov, inclusiv municipiul București, Buzău, vestul județelor Brăila, Ialomița și Călărași și în județele Constanța, Tulcea, vor fi intensificări ale vântului cu viteze la rafală în general de 50…55 km/h, viscolind temporar ninsoarea.

O altă avertizare Cod galben de ger va fi valabilă de duminică la ora 20.00 până luni la ora 10.00.

În județele Botoșani, Suceava, Iași, Neamț, Bacău, Vaslui, Harghita, Cavasna, Brașov, Vrancea, Galați, Brăila, Buzău, Tulcea, Constanța, Ialomița, Călărași, Giurgiu, Teleorman, Argeș, Dâmbovița, Prahova, Ilfov și în Capitală vremea va fi geroasă. Temperaturile minime se vor situa între -16 și -9 grade, mai coborâte în nordul Moldovei până în jurul a -20 de grade.

Gerul se extinde

A patra avertizare Cod galben vizează județele Botoșani, Suceava, Iași, Neamț, Bacău, Vaslui, Harghita, Cavasna, Brașov, Vrancea, Galați, Brăila, Buzău, Tulcea, Constanța, Ialomița, Călărași, Giurgiu, Teleorman, Argeș, Dâmbovița, Prahova, Olt, Vâlcea, Dolj, Gorj, Mehedinți, Ilfov și Capitala.

Avertizarea este în vigoare de luni de la ora 10.00 până marți la ora 10.00. În aceste zone vor fi temperaturi deosebit de scăzute (în medie, cu 7…9 grade mai mici decât cele normale datei) cu valori maxime ce se vor încadra între -9 și -3 grade, mai mici în nordul Moldovei, până spre -15 grade, unde gerul va persista și pe parcursul zilei. Noaptea va fi ger, astfel că temperaturile minime se vor încadra între -20 și -8 grade.

Informare meteorologică

În același timp, până miercuri la ora 10.00 este în vigoare o informare meteorologică de ger în întreaga țară.

Conform acesteia, vremea va fi deosebit de rece, cu precădere în regiunile extracarpatice, geroasă în timpul dimineților și nopților, la început în Moldova, apoi și în Dobrogea, estul și sud-estul Transilvaniei, în Muntenia și Oltenia și izolat în sudul Banatului.

Astfel, în aceste regiuni temperaturile minime se vor situa în general între -20 și -7 grade, iar cele maxime între -15 și -2 grade, cu cele mai scăzute valori în nordul Moldovei, unde gerul va persista și pe parcursul zilelor.

Începând cu orele serii de duminică și până luni dimineață, ninsorile se vor extinde în jumătatea de sud a teritoriului, local cu depunere de strat de zăpadă (în general de 2…10 cm), iar pe parcursul zilei de luni va mai ninge slab, local în vest, sud și sud-est și izolat în rest. În noaptea de marți spre miercuri în centru și nord-est vor fi precipitații mixte. Pe arii restrânse se va forma polei sau ghețuș.

Vântul va prezenta intensificări local în regiunile sud-estice și sudice cu viteze în general de 40…50 km/h, amplificând senzația de frig, iar în sud-estul Olteniei, în sudul, centrul și estul Munteniei și în Dobrogea, temporar ninsoarea va fi viscolită.