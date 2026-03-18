Prima pagină » Social » Pașaport electronic românesc, 172 de țări fără viză. Cum îl obții

Andreea Tobias
18 mart. 2026, 18:23, Social

Pașaportul electronic românesc oferă acces fără viză în 172 de țări din întreaga lume, reamintește Ministerul Afacerilor Interne cu ocazia Zilei Pașaportului Românesc, marcată pe 19 martie.

Programările pentru obținerea documentului se fac online, pe platforma hub.mai.gov.ro.

Pașaportul electronic românesc este unul dintre cele mai valoroase documente de călătorie din lume. El oferă acces fără viză în 172 de țări și teritorii, ceea ce înseamnă că titularul poate călători liber în aproximativ 86% din destinațiile globale.

Conform Henley Passport Index, indicele internațional de referință care clasifică pașapoartele după puterea de mobilitate, România se situează în prezent în prima jumătate a clasamentului mondial.

Cum obții pașaportul electronic

Procesul este accesibil și poate fi început online. Pe platforma Ministerului Afacerilor Interne, cetățenii pot selecta județul în care doresc să depună cererea și pot alege un loc disponibil. Sistemul afișează în timp real locurile libere din fiecare județ al țării.

