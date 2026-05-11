Managerul Institutului „Matei Balș”, despre hantavirus: Acest focar izolat nu va duce la o situație complicată

„Din punctul meu de vedere, acest focar izolat nu va putea duce în niciun caz la o situație complicată epidemiologică. Adică nu ar trebui să comparăm nici cu SARS-CoV-2, nici măcar cu o epidemie de gripă nu ar trebui să o facem”, a precizat Marinescu.

Acesta precizează că nu există mari schimbări în situația de pe nava pe care a apărut focarul de hantavirus.

„Ceea ce putem să constatăm e că în ultimele zile nu s-a mai schimbat nimic legat de situația de pe navă. Practic sunt același decese și același număr, sigur. Una, două persoane în plus sunt suspecte, ceea ce înseamnă că nu există o explozie de cazuri nici în acel focar de pe navă”, a declarat managerul Institutului „Matei Balș”.

Reamintim că focarul de hantavirus a fost depistat în 4 mai, pe un vas de croazieră care se întorcea din Argentina spre Capul Verde, iar pacientul zero a fost un ornitolog olandez, care se întorcea alături de soție dintr-o călătorie în Argentina.

Marinescu a precizat că „se întâmplă extrem de rar ca boala să se transmită de la om la om, dar e această variantă și de cel mai multe ori este contactul direct sau indirect cu rozătoarele”, a declarat acesta.

Virusul a fost contactat de cei doi ornitologi, în 27 martie, când au vizitat o groapă de gunoi din afara orașului argentinian, Ushuaia, pentru a studia o pasăre foarte rară. Acolo, cei doi ar fi intrat în contact cu virusul, chiar și prin simpla călcare a excrementelor de rozătoare, potrivit New York Times.

Reacția Guvernelor a fost una rapidă

Managerul Institutului „Matei Balș” spune că reacția Guvernelor a fost una rapidă. La scurt timp după izbucnirea focarului, Guvernele internaționale au reacționat, nava intrând în carantină după care oamenii de la bord au fost evacuați, duminică.

„Față de ce se întâmpla în pandemie când intervențiile nu se făceau poate suficient de repede, acum, în general, lumea medicală și mondială și partea de autorități sanitare au intervenit foarte repede. În ideea de a monitoriza, de a avea grijă de ce se întâmplă acolo, mi se pare un lucru foarte bun”, a declarat Marinescu.

Ce trebuie să facă românii care vor să viziteze țări exotice?

Marinescu a precizat că populația care merge în vacanță nu trebuie să se îngrijoreze cu privire la acest focar specific de hantavirus, însă fiecare român care urmează să călătorească într-o destinațe exotică ar trebui să meargă, cu o lună înainte, la un control medical pentru a-și face vaccinurile necesare pentru bolile care se regăseasc în acea parte de glob.

„În momentul în care mă gândesc să merg într-o vacanță, hai să o numim exotică, cu cel puțin o lună înainte, poate chiar două, ar fi bine să fac un consult la un cabinet de medicină a călătorului. Pentru a stabili dacă trebuie să mă vaccinez, dacă trebuie să fac profilaxie de malarie și așa mai departe. Și să stabilesc harta exactă pentru vacanța mea, să-mi dau seama ce riscuri există”, a conchis Marinescu.