Cine este pacientul zero al focarului de hantavirus care a lovit nava de croazieră

Decesul cuplului olandez a fost anunțat pe 4 mai, când un purtător de cuvânt al Ministerului olandez de Externe a confirmat decesul celor doi soți la bordul navei de croazieră MV Hondius, operată de compania de transport maritim Oceanwide Expeditions, potrivit Le Figaro.

Compania a invocat o „situație medicală gravă” la bordul navei, care naviga din Ushuaia, Argentina, spre Capul Verde. Nava a fost afectată de un val de infecții cu hantavirus, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, un virus transmis adesea de rozătoare. Miercuri, 6 mai, ministrul sud-african al Sănătății a specificat că tulpina virusului detectată la unul dintre pasagerii croazierei evacuați în Africa de Sud era tulpina andină, transmisibilă între oameni.

Se întorceau dintr-o călătorie în Argentina

Leo și Mirjam Schilperoord erau ornitologi care se întorceau dintr-o călătorie în Argentina, unde observaseră fauna locală. Potrivit AFP, bărbatul în vârstă de 70 de ani a fost primul care a murit. Acum a fost identificat ca fiind presupusul pacient zero al focarului de hantavirus care a lovit nava de croazieră. S-a îmbolnăvit la bord și a prezentat simptome compatibile cu infecția – probleme respiratorii, febră, dureri de cap, dureri abdominale și diaree – înainte de a muri pe 11 aprilie. Corpul său a fost debarcat de urgență în Saint Helena, un teritoriu britanic din Atlanticul de Sud.

Soția sa, în vârstă de 69 de ani și inițial cu o sănătate bună, îl însoțise în călătorie. Dar la întoarcere, și ea a dezvoltat simptome, suferind de dureri și vărsături. Evacuată în Africa de Sud, a murit două săptămâni mai târziu într-un spital din Johannesburg.