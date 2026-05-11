Prima pagină » Știri externe » Cine este pacientul zero al focarului de hantavirus care a lovit nava de croazieră

Cine este pacientul zero al focarului de hantavirus care a lovit nava de croazieră

În timpul unei croaziere pe Atlantic la bordul navei MV Hondius, ornitologul Leo Schilperoord a murit la bord, infectat cu un virus mortal. Tocmai a fost identificat ca fiind probabil pacientul zero al focarului de hantavirus care a lovit nava. Soția sa a decedat din cauza virusului două săptămâni mai târziu.
Cine este pacientul zero al focarului de hantavirus care a lovit nava de croazieră
Sursă foto: Hepta
Laurențiu Marinov
11 mai 2026, 14:43, Știri externe
Adaugă ca sursă preferată în Google Adaugă ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Decesul cuplului olandez a fost anunțat pe 4 mai, când un purtător de cuvânt al Ministerului olandez de Externe a confirmat decesul celor doi soți la bordul navei de croazieră MV Hondius, operată de compania de transport maritim Oceanwide Expeditions, potrivit Le Figaro.

Compania a invocat o „situație medicală gravă” la bordul navei, care naviga din Ushuaia, Argentina, spre Capul Verde. Nava a fost afectată de un val de infecții cu hantavirus, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, un virus transmis adesea de rozătoare. Miercuri, 6 mai, ministrul sud-african al Sănătății a specificat că tulpina virusului detectată la unul dintre pasagerii croazierei evacuați în Africa de Sud era tulpina andină, transmisibilă între oameni.

Se întorceau dintr-o călătorie în Argentina

Leo și Mirjam Schilperoord erau ornitologi care se întorceau dintr-o călătorie în Argentina, unde observaseră fauna locală. Potrivit AFP, bărbatul în vârstă de 70 de ani a fost primul care a murit. Acum a fost identificat ca fiind presupusul pacient zero al focarului de hantavirus care a lovit nava de croazieră. S-a îmbolnăvit la bord și a prezentat simptome compatibile cu infecția – probleme respiratorii, febră, dureri de cap, dureri abdominale și diaree – înainte de a muri pe 11 aprilie. Corpul său a fost debarcat de urgență în Saint Helena, un teritoriu britanic din Atlanticul de Sud.

Soția sa, în vârstă de 69 de ani și inițial cu o sănătate bună, îl însoțise în călătorie. Dar la întoarcere, și ea a dezvoltat simptome, suferind de dureri și vărsături. Evacuată în Africa de Sud, a murit două săptămâni mai târziu într-un spital din Johannesburg.

Recomandarea video

Rusul care locuia în Slatina și a fost expulzat din România avea pregătire în domeniul nuclear
G4Media
Gheorghe Piperea îl acuză pe Bolojan de comportament nazist, după emiterea ordonanței de urgență în mod ilegal
Gandul
Singurul concurent de la care Marian Godină nu și-a luat rămas bun, după eliminarea de la Survivor de azi-noapte
Cancan
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
Prosport
Secretele marmurei interzise de Ceaușescu și stema de 3,5 tone! Am vizitat Senatul României: buncărul pentru 300 de persoane și liniile de metrou fantomă
Libertatea
Ultimele imagini cu Ioan Isaiu înainte să facă infarct. Actorul părea într-o formă excelentă
CSID
Trei scule Parkside Performance utile pentru mașina ta, joi la Lidl
Promotor