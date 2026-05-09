Marea Britanie trimite o navă de război în Orientul Mijlociu înaintea unei posibile misiuni în Strâmtoarea Ormuz

Regatul Unit trimite o navă de război în Orientul Mijlociu înaintea unei potențiale misiuni de protejare a navelor din Strâmtoarea Ormuz, a anunțat sâmbătă Ministerul Apărării.
Laurentiu Marinov
09 mai 2026, 21:30
Ministerul a declarat că HMS Dragon, aparținând Marinei Regale, va sprijini eforturile de deminare și va proteja navele ca parte a unui plan „strict defensiv”, potrivit CNN.

„Prepoziționarea navei HMS Dragon face parte dintr-o planificare prudentă care va asigura că Regatul Unit este pregătit, ca parte a unei coaliții multinaționale conduse în comun de Regatul Unit și Franța, să securizeze strâmtoarea, atunci când condițiile vor permite”, a declarat un purtător de cuvânt al ministerului.

Regatul Unit și Franța au condus un efort de a construi o misiune multinațională pentru securizarea transportului maritim pe calea navigabilă, încurajând în același timp și alți parteneri internaționali să participe.

