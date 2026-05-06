Guvernul britanic analizează posibilitatea organizării Jocurilor Olimpice în 2040

Guvernul britanic anunță că se află în discuții privind sprijinirea unor posibile candidaturi” pentru Jocurile Olimpice și Paralimpice din anii 2040.
sursa foto: pixabay
Cosmin Pirv
06 mai 2026, 07:53, Sport

Potrivit guvernului din Marea Britanie, „activitatea inițială de analiză a posibilității ca Marea Britanie să găzduiască Jocurile pentru prima dată de la Londra 2012 va evalua factori-cheie precum costurile potențiale, beneficiile socio-economice și șansele de succes”.

Miniștrii spun că iau în considerare, de asemenea, sprijinirea candidaturilor pentru organizarea Cupei Ryder și a Cupei Solheim în anii 2030, transmite BBC.

Ultimele ediții ale celor două competiții pe echipe au avut loc în Marea Britanie în 2014 și, respectiv, 2019, ambele la Gleneagles, în Scoția.

În ultimele luni, a crescut interesul pentru o posibilă încercare de a readuce Jocurile Olimpice în Marea Britanie pentru a patra oară.

Anul trecut, primarul Londrei, Sadiq Khan, a declarat că dorește ca orașul să candideze pentru Jocurile Olimpice din 2040.

Los Angeles și Brisbane vor găzdui Jocurile Olimpice din 2028 și, respectiv, 2032, dar Comitetul Olimpic Internațional nu a ales încă orașele care vor organiza evenimentele din 2036 și din anii următori.

În decembrie, președintele agenției de finanțare UK Sport a declarat pentru BBC Sport că o candidatură „trebuie să fie o aspirație”, sugerând că Liverpool și Manchester ar putea fi co-gazde.

În februarie, un grup de lideri politici a îndemnat guvernul să se asigure că orice candidatură viitoare va avea loc în nordul Angliei, afirmând că există argumente „convingătoare” pentru ca această regiune să găzduiască evenimentul.

