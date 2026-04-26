Presiune publică imensă pe guvernul britanic: peste 200.000 de oameni cer rezilierea contractelor cu Palantir Technologies

Un val tot mai vizibil de nemulțumire publică ia amploare în Marea Britanie, unde peste 229.000 de persoane au semnat petiții prin care cer guvernului să rupă legăturile cu gigantul american Palantir Technologies, invocând temeri legate de utilizarea datelor sensibile și de rolul companiei în instituțiile statului, potrivit The Guardian.

Cele două petiții vizează, pe de o parte, încetarea tuturor contractelor publice cu Palantir, iar pe de altă parte anularea acordului de 330 de milioane de lire încheiat cu sistemul public de sănătate NHS, care implică gestionarea datelor pacienților.

De unde pornește nemulțumirea

Îngrijorările vin din mai multe direcții. Criticii atrag atenția că tehnologia Palantir este utilizată în programe controversate, inclusiv de către agenția americană de imigrație ICE și de armata israeliană. În plus, compania are contracte extinse în Marea Britanie, în domenii sensibile precum sănătatea, poliția, armata și administrația locală.

Situația s-a tensionat suplimentar după ce presa britanică a dezvăluit că Metropolitan Police analizează posibilitatea de a folosi inteligența artificială a companiei pentru procesarea informațiilor sensibile din anchete penale. În paralel, un manifest publicat recent de companie — în care se susține că societățile democratice au nevoie de „putere coercitivă” pentru a funcționa — a fost criticat dur în spațiul politic, fiind descris de un parlamentar drept „divagațiile unui super-răufăcător”.

Presiune politică și reacții dure

Campania împotriva Palantir este susținută de activiști, dar și de politicieni. Lideri ai Partidul Verde din Anglia și Țara Galilor și ai Partidul Liberal Democrat cer oprirea contractelor existente și blocarea altora noi.

Matthew McGregor, directorul organizației civice 38 Degrees, a rezumat nemulțumirea publică: sute de mii de oameni nu doresc ca o companie asociată cu operațiuni controversate să aibă acces la cele mai sensibile date ale lor.

La rândul său, activistul juridic Jolyon Maugham a ironizat situația într-o postare online, sugerând că este problematic ca o companie cu o imagine atât de controversată să ajungă în centrul sistemului medical britanic.

Contracte de sute de milioane și mize uriașe

Miza este semnificativă: Palantir are contracte de aproximativ 600 de milioane de lire cu instituții publice britanice, inclusiv un acord de 240 de milioane cu Ministerul Apărării și colaborări cu mai multe forțe de poliție. Recent, compania și-a reînnoit și un contract cu administrația locală din Coventry.

Mai mult, discuțiile în curs cu Scotland Yard ar putea extinde considerabil rolul companiei în aplicarea legii, dacă vor fi finalizate.

Palantir răspunde cu meme-uri

În fața criticilor, reprezentanții Palantir resping acuzațiile și duc o campanie de imagine neobișnuită, inclusiv pe rețelele sociale.

Directorul companiei în Marea Britanie, Louis Mosley, a răspuns unor critici folosind meme-uri, sugerând că adversarii companiei promovează teorii conspiraționiste.

O dezbatere mai mare decât un contract

Dincolo de cifre și contracte, disputa scoate la iveală o întrebare mai profundă: cât de multă putere ar trebui să aibă companiile private asupra datelor publice?

Pentru moment, răspunsul nu este clar.

Cert este că presiunea publică crește, iar guvernul britanic trebuie să decidă între eficiența tehnologică și încrederea cetățenilor.