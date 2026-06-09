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Zelenski a cerut Marii Britanii să deblocheze fondurile legate de Abramovici pentru apărarea Ucrainei

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut Marii Britanii să deblocheze cele 2,4 miliarde de lire sterline legate de Roman Abramovici pentru apărarea Ucrainei.
Zelenski a cerut Marii Britanii să deblocheze fondurile legate de Abramovici pentru apărarea Ucrainei
Maria Nițu
09 iun. 2026, 08:26, Știri externe
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Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a cerut autorităților britanice să deblocheze cele 2,4 miliarde de lire sterline provenite din vânzarea clubului Chelsea de către miliardarul rus sancționat, Roman Abramovici, și să direcționeze banii către apărarea Ucrainei.

Într-un interviu acordat publicației The Guardian, liderul ucrainean a vorbit și despre decizia unor consilii locale conduse de partidul Reform UK de a îndepărta steagurile Ucrainei de pe clădirile publice.

„Sper că le vor pune la loc”, a declarat președintele ucrainean, referindu-se la aceste steaguri.

El a spus că relația dintre Ucraina și Regatul Unit rămâne una extrem de importantă în contextul războiului cu Rusia, scrie Kyiv Post.

„Ucraina și Marea Britanie au nevoie una de cealaltă”, a afirmat Zelenski, adăugând că Londra a fost unul dintre cei mai importanți aliați ai Kievului de la începutul invaziei rusești.

Liderul ucrainean a reluat apoi subiectul fondurilor rezultate din vânzarea forțată a clubului Chelsea de către Roman Abramovici.

Cele 2,4 miliarde de lire sterline sunt blocate de mai mulți ani din cauza disputelor juridice și politice privind modul în care ar trebui folosite.

Președintele a susținut că aceste fonduri ar trebui să fie folosite pentru sprijinirea Ucrainei și pentru întărirea capacităților de apărare ale țării.

Potrivit lui, banii ar putea contribui la finanțarea sistemelor de apărare aeriană și antirachetă.

Declarațiile au fost făcute în timp ce Zelenski se afla la Londra, unde s-a întâlnit cu premierul britanic Keir Starmer, președintele francez Emmanuel Macron și cancelarul german Friedrich Merz.

Liderii europeni au discutat despre continuarea sprijinului pentru Ucraina înaintea summit-urilor G7 și NATO.

Întâlnirea de la Londra a avut loc după un nou masiv val de atacuri aeriene lansate de Rusia asupra infrastructurii și orașelor ucrainene.

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