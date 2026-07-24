Prima pagină » Știrile zilei » Noile vitralii ale Catedralei Notre-Dame sunt aproape finalizate. De ce sunt controversate

Noile vitralii ale Catedralei Notre-Dame sunt aproape finalizate. De ce sunt controversate

Noile vitralii realizate pentru celebra Catedrală Notre-Dame din Paris sunt aproape de finalizare. Cu toate acestea, au stârnit mai multe critici din partea activiștilor.
Noile vitralii ale Catedralei Notre-Dame sunt aproape finalizate. De ce sunt controversate
Sursa foto: Mediafax Foto/ABACAPRESS/Hepta
Ioana Târziu
24 iul. 2026, 17:26, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Noile vitralii realizate pentru celebra Catedrală Notre-Dame din Paris sunt aproape de finalizare, potrivit Euronews.

Vitraliile vor fi montate la sfârșitul acestui an

Proiectate de artista franceză Claire Tabouret, cele șase vitralii contemporane sunt realizate în orașul Reims, nordul Franței. Ele urmează să fie instalate înainte de sfârșitul anului.

De asemenea, noile vitralii ale Catedralei Notre-Dame din Paris vor fi în curând dezvăluite publicului.

Cele șase ferestre contemporane vor înlocui panourile din secolul al XIX-lea din culoarul sudic al catedralei, arată sursa citată.

Critici din partea activiștilor

Proiectul a stârnit critici din partea activiștilor pentru patrimoniu. Aceștia susțin că sticla istorică ar trebui conservată, nu înlocuită. În același timp, susținătorii spun că noile lucrări reflectă evoluția continuă a catedralei.

Notre-Dame reprezintă una dintre cele mai vizitate atracții ale Franței. Catedrala a fost devastată de un incendiu în 2019, înainte de a fi redeschisă în decembrie 2024, Aceasta a fost supusă unei restaurări, care nu este încă finalizată în totalitate.

Noile ferestre urmează să fie instalate înainte de sfârșitul anului. Dezvăluirea lor publică este planificată pentru decembrie 2026, potrivit aceleiași surse.

Sunt efectuate și alte lucrări la Catedrala Notre-Dame

De asemenea, sunt efectuate în continuare și alte lucrări la catedrală. Pe lângă restaurarea marii rozete, se va lucra și la restaurarea fațadei nordice.

Mai mult, Notre-Dame îl va primi pe Papa Leon al XIV-lea în timpul vizitei sale în Franța, între 25 și 28 septembrie.

O duzină de operațiuni au fost programate până în 2033, pentru a finaliza vastele lucrări care au permis redeschiderea catedralei în 2024. Lucrările sunt finanțate din cele 845 de milioane de euro strânse prin subscripția națională.

Recomandarea video

HARTĂ INTERACTIVĂ | Traseul dronei doborâte de pilotul român F-16 deasupra României: De la Sulina la Buzău, prin Brăila și Fetești
G4Media
Fosta gimnastă a încins Instagramul din Vietnam. Apariția provocatoare care a atras toate privirile
GSP.ro
Motorina de peste 10 lei în august, un scenariu tot mai real. Avertismentul specialiștilor pe fondul sistării livrării de petrol din Kazahstan
Gandul
Bona Irinei Columbeanu spune pentru prima dată ce a trăit în vila de la Izvorani: 'Pentru mine, la doar 18 ani, a fost o schimbare uriașă'
Cancan
Prezentatoarea TV care a făcut striptease pentru Adi Mutu, goală pe barcă! Imaginile au strâns sute de mii de aprecieri
Prosport
Femeia care ridică manual, de 36 de ani, o barieră de tren. Imaginea care spune tot despre infrastructura din România
Libertatea
Certificatul de handicap permanent, acordat fără reevaluări periodice în anumite cazuri. Cine îl poate obține și care sunt noile reguli
CSID
Cât costă racheta cu care F-16 a distrus drona din Buzău. Confirmarea MApN pentru ProMotor
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia