Noile vitralii ale Catedralei Notre-Dame sunt aproape finalizate. De ce sunt controversate

Noile vitralii realizate pentru celebra Catedrală Notre-Dame din Paris sunt aproape de finalizare, potrivit Euronews.

Vitraliile vor fi montate la sfârșitul acestui an

Proiectate de artista franceză Claire Tabouret, cele șase vitralii contemporane sunt realizate în orașul Reims, nordul Franței. Ele urmează să fie instalate înainte de sfârșitul anului.

De asemenea, noile vitralii ale Catedralei Notre-Dame din Paris vor fi în curând dezvăluite publicului.

Cele șase ferestre contemporane vor înlocui panourile din secolul al XIX-lea din culoarul sudic al catedralei, arată sursa citată.

Critici din partea activiștilor

Proiectul a stârnit critici din partea activiștilor pentru patrimoniu. Aceștia susțin că sticla istorică ar trebui conservată, nu înlocuită. În același timp, susținătorii spun că noile lucrări reflectă evoluția continuă a catedralei.

Notre-Dame reprezintă una dintre cele mai vizitate atracții ale Franței. Catedrala a fost devastată de un incendiu în 2019, înainte de a fi redeschisă în decembrie 2024, Aceasta a fost supusă unei restaurări, care nu este încă finalizată în totalitate.

Noile ferestre urmează să fie instalate înainte de sfârșitul anului. Dezvăluirea lor publică este planificată pentru decembrie 2026, potrivit aceleiași surse.

Sunt efectuate și alte lucrări la Catedrala Notre-Dame

De asemenea, sunt efectuate în continuare și alte lucrări la catedrală. Pe lângă restaurarea marii rozete, se va lucra și la restaurarea fațadei nordice.

Mai mult, Notre-Dame îl va primi pe Papa Leon al XIV-lea în timpul vizitei sale în Franța, între 25 și 28 septembrie.

O duzină de operațiuni au fost programate până în 2033, pentru a finaliza vastele lucrări care au permis redeschiderea catedralei în 2024. Lucrările sunt finanțate din cele 845 de milioane de euro strânse prin subscripția națională.