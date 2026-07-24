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Verdictul legiștilor în cazul morții unui prinț saudit de 29 de ani, găsit într-o cameră de hotel

Prințul saudit Abdullah bin Fahad bin Abdullah bin Abdulaziz bin Jalawi al Saud a murit la vârsta de 29 de ani după ce a consumat o combinație de droguri și alcool într-un hotel din Kensington, vestul Londrei, a stabilit o anchetă judiciară.
Verdictul legiștilor în cazul morții unui prinț saudit de 29 de ani, găsit într-o cameră de hotel
Sursa foto: X
Alexandra-Valentina Dumitru
24 iul. 2026, 16:58, Știri externe
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Tânărul a fost găsit inconștient în baia camerei sale de hotel în noiembrie 2025. În urma analizelor toxicologice, medicii legiști au descoperit în organismul său alcool, niveluri de GHB considerate potențial letale, canabis și medicamente împotriva anxietății.

Autopsia a concluzionat că prințul a suferit un stop cardiac provocat de combinația acestor substanțe, arată APT News.

Medicul legist care a instrumentat cazul a precizat că nu există dovezi care să indice o sinucidere sau implicarea unei alte persoane.

Verdictul a fost de deces accidental, cauzat de ingestia mai multor droguri și alcool.

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