Verdictul legiștilor în cazul morții unui prinț saudit de 29 de ani, găsit într-o cameră de hotel

Tânărul a fost găsit inconștient în baia camerei sale de hotel în noiembrie 2025. În urma analizelor toxicologice, medicii legiști au descoperit în organismul său alcool, niveluri de GHB considerate potențial letale, canabis și medicamente împotriva anxietății.

Autopsia a concluzionat că prințul a suferit un stop cardiac provocat de combinația acestor substanțe, arată APT News.

Medicul legist care a instrumentat cazul a precizat că nu există dovezi care să indice o sinucidere sau implicarea unei alte persoane.

Verdictul a fost de deces accidental, cauzat de ingestia mai multor droguri și alcool.