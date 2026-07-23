Înmormântarea lui Bonnie Tyler va fi transmisă online. Când vor avea loc funeraliile artistei

Înmormântarea cântăreței Bonnie Tyler va fi transmisă live pentru fanii săi din întreaga lume, potrivit BBC.

Cântăreața piesei „Total Eclipse of the Heart” a murit la data de 8 iulie, la vârsta de 75 de ani.

Ea „a decedat pe neașteptate noaptea trecută la spitalul din Portugalia, din cauza bolii pentru care era tratată”, potrivit unui comunicat al echipei sale.

Când va avea loc înmormântarea artistei

Slujba pentru familie și oaspeți va avea loc la Biserica St Mary din Swansea, Țara Galilor. Evenimentele sunt programate pe 17 august, înmormântarea fiind transmisă în direct pe site-ul oficial al vedetei.

Cortegiul va călători apoi în orașul ei natal, Skewen, Neath Port Talbot, traversând satul în jurul orei 13:20 ora locală.

Funeraliile pot fi urmărite și pe ecranele din afara bisericii

Fanii vor putea urmări slujba și pe ecranele de televiziune din afara bisericii, potrivit sursei citate.

Înainte, sicriul ei va fi adus la casa ei din Mumbles pe 15 august, la ora 15:30 ora locală. Oamenii vor fi invitați să-și „exprime omagiile” așezându-se pe Newton Road, cu un sfert de oră înainte.

Prințul de Wales a descris-o pe Bonnie Tyler drept un „mândru simbol galez”. Sir Cliff Richard a spus că este în doliu pentru „un alt prieten minunat care a plecat prea devreme”, mai arată sursa citată.

Bonnie Tyler a fost plasată în comă indusă în urma unei operații

În luna mai, Tyler a fost plasat în comă indusă după ce a fost supusă unei intervenții chirurgicale intestinale de urgență în Portugalia.

Luna trecută, purtătorul ei de cuvânt a declarat că a ieșit din comă, dar a rămas „foarte bolnavă și la terapie intensivă”.

Artista avea programat un concert aniversar la Sala Palatului din București, pe data de 23 octombrie din acest an.