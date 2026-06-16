Cântăreața Bonnie Tyler a ieșit din coma indusă, dar e în continuare în stare gravă

Echipa cântăreței Bonnie Tyler a anunțat, marți, că aceasta s-a trezit din coma indusă în care a fost plasată în urmă cu mai bine de o lună, potrivit Euronews.

Artista în vârstă de 75 de ani se află la terapie intensivă de la începutul lunii mai, în urma unei intervenții chirurgicale de urgență pentru o perforație intestinală.

Tyler se află în continuare la secția de terapie intensivă a spitalului din Faro, în Portugalia. Cântăreața se află într-o „stare foarte gravă”, potrivit echipei sale.

Bonnie Tyler a fost supusă unei intervenții chirurgicale de urgență pe 30 martie, din cauza unei perforații intestinale.

Ulterior, ea a fost plasată în comă indusă pentru a facilita tratamentul unei infecții răspândite. Infecșia a apărut în urma operației. Recent, ea a suferit un stop cardiorespirator, pe care medicii au reușit să-l rezolve, potrivit aceleiași surse.

Artista a devenit faimoasă în anii 1980, cu melodii precum „Total Eclipse of the Heart” și „Holding Out for a Hero”. Ea a obținut mai multe discuri de platină.

În 2023, a fost decorată cu Ordinul Imperiului Britanic din partea Prințului de Wales.

În martie, înainte de a se îmbolnăvi, a făcut un mini-turneu în Regatul Unit. Ea a susținut concerte la Londra, Manchester și Cardiff. Atunci, a lansat și un nou single, intitulat „Only Love”, mai precizează sursa.