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Garanții de până la 20.000 de dolari pentru unele vize SUA. România nu este afectată

Statele Unite vor transforma în program permanent sistemul prin care solicitanții unor vize de afaceri și de turism pot fi obligați să depună o garanție de până la 20.000 de dolari. Măsura se aplică cetățenilor din 50 de state, majoritatea din Africa.
Garanții de până la 20.000 de dolari pentru unele vize SUA. România nu este afectată
Maria Miron
01 aug. 2026, 09:56, Știri externe
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Departamentul de Stat al SUA a publicat vineri regula finală prin care programul-pilot de garanții pentru vize devine permanent. Potrivit Reuters, măsura vizează solicitanții vizelor B1, pentru călătorii de afaceri, și B2, pentru turism.

Garanții de până la 20.000 de dolari

Ofițerii consulari vor putea solicita, de la caz la caz, o garanție financiară de până la 20.000 de dolari drept condiție pentru emiterea vizei. În programul-pilot, garanțiile puteau fi de 5.000, 10.000 sau 15.000 de dolari. Noua regulă elimină pragul de 5.000 de dolari și ridică plafonul maxim la 20.000 de dolari.

Departamentul de Stat susține că programul-pilot, lansat în 2025 a furnizat suficiente date pentru a demonstra că garanțiile reprezintă un instrument eficient de verificare a respectării condițiilor impuse titularilor de vize.

Țările vizate

Programul se aplică cetățenilor din 50 de state, dintre care 30 sunt din Africa. România nu figurează printre țările vizate.

Autoritățile americane susțin că măsura are scopul de a reduce numărul persoanelor care rămân în Statele Unite după expirarea vizei.

Critici la adresa măsurii

Organizațiile pentru drepturile imigranților consideră că obligația de a depune o garanție financiară va descuraja călătoriile legitime în Statele Unite și reprezintă o nouă înăsprire a politicii de imigrație a administrației Trump.

Noua regulă intră în vigoare la 3 august, odată cu publicarea în Federal Register, publicația oficială în care Guvernul SUA anunță noile reglementări federale.

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