Primar mexican, împușcat mortal în sediul municipalității. Supraviețuise unui atentat în urmă cu câteva luni

Crima readuce în atenție nivelul ridicat al violenței îndreptate împotriva aleșilor locali din Mexic, unde aproape 100 de primari au fost omorâți în ultimele două decenii, potrivit The Guardian.

Valentín Lavín Romero, primarul localității Temoac, situată în apropiere de Ciudad de México, a fost atacat miercuri, în plină zi, de mai mulți bărbați înarmați care au pătruns în clădirea municipalității. După ce l-au împușcat mortal, agresorii au fugit de la fața locului pe o motocicletă.

Autoritățile nu au anunțat deocamdată identitatea suspecților și nici motivul atacului. Procuratura din Morelos a transmis că va analiza toate ipotezele posibile și că investigația este în desfășurare.

Supraviețuise unui atac în luna ianuarie

Lavín Romero, membru al Partidului Verde, formațiune aliată cu partidul de guvernământ Morena, mai fusese ținta unui atac la sfârșitul lunii ianuarie. Atunci, edilul a fost rănit după ce persoane înarmate au deschis focul asupra sa într-o benzinărie de pe o autostradă.

Presa locală a relatat că numele primarului apăruse anterior în mai multe controverse legate de presupuse conexiuni cu grupări criminale din regiune. În septembrie 2025, soacra sa, fost trezorier al administrației municipale, a fost arestată sub acuzația că ar fi avut legături cu gruparea „Los Aparicio” și că ar fi fost implicată în răpiri.

La începutul acestui an, o organizație civică locală a cerut autorităților să verifice o posibilă implicare a edilului în moartea a doi activiști. Tot în acea perioadă, în centrul localității Temoac a fost afișat un mesaj atribuit unei grupări criminale, în care Lavín Romero era acuzat că protejează o facțiune rivală.

Aproape 100 de primari uciși din 2006

Valentín Lavín Romero este al 14-lea primar asasinat în Mexic de la preluarea funcției de președinte de către Claudia Sheinbaum, în octombrie 2024.

Din 2006, aproape 100 de primari au fost uciși în Mexic. Administrațiile municipale sunt considerate printre cele mai vulnerabile instituții ale statului, în condițiile în care organizațiile criminale încearcă să controleze teritorii, afaceri locale și contracte publice.

Asasinatul are loc în timp ce guvernul federal desfășoară Operațiunea „Swarm”, o amplă acțiune care vizează destructurarea legăturilor dintre funcționari locali și rețelele de crimă organizată. Până în prezent, zeci de oficiali au fost arestați în mai multe state mexicane, inclusiv în Morelos.