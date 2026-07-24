Volodimir Zelenski merge la Casa Albă pentru discuții cu Donald Trump

„Președintele Zelenski urmează să se întâlnească marți cu președintele Trump la Casa Albă”, a declarat pentru AFP oficialul, sub protecția anonimatului, arată Le Figaro.

Întâlnirea dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski va avea loc în aceeași zi în care, la Washington, va fi organizat un omagiu pentru senatorul Lindsey Graham, un susținător ferm al cauzei ucrainene. Graham a murit pe 11 iulie, la vârsta de 71 de ani.

Kievul nu a confirmat deocamdată întrevederea și nici dacă președintele ucrainean va participa la ceremonia de omagiere.

Zelenski a anunțat miercuri că a discutat cu emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner despre „revitalizarea diplomației”, în încercarea de a găsi o soluție pentru încheierea războiului cu Rusia.

Eforturile de mediere ale Statelor Unite între Kiev și Moscova au fost puse pe pauză după izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu, la sfârșitul lunii februarie, atenția Washingtonului fiind concentrată asupra Iranului.

Joi, Volodimir Zelenski s-a întâlnit și cu influencerița americană Laura Loomer, o figură a extremei drepte din SUA, considerată una dintre persoanele care au acces direct la Donald Trump.