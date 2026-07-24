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Președintele ucrainean spune că întâlnirea de la Vatican a fost momentul de cotitură în relația cu Trump. Zelenski: Întâlnirea a schimbat relația cu Trump în doar 15-20 de minute

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că relația sa cu Donald Trump s-a schimbat după întâlnirea privată de la Vatican din aprilie 2025.
Președintele ucrainean spune că întâlnirea de la Vatican a fost momentul de cotitură în relația cu Trump. Zelenski: Întâlnirea a schimbat relația cu Trump în doar 15-20 de minute
Sursa: Hepta/Mediafax Foto
Maria Nițu
24 iul. 2026, 12:52, Știri externe
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Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, susține că relația sa cu președintele american Donald Trump s-a schimbat radical după o scurtă întâlnire desfășurată la Vatican, în aprilie 2025, în marja funeraliilor Papei Francisc.

Potrivit Ukrinform, declarațiile au fost făcute în cadrul unui interviu acordat Laurei Loomer, blogger apropiat de Donald Trump. Înregistrarea a fost publicată pe rețeaua de socializare X.

Volodimir Zelenski a spus că discuția purtată în Bazilica Sfântul Petru din Roma a reprezentat un moment decisiv pentru relația dintre cei doi lideri.

„Tonul s-a schimbat complet. Primul moment de cotitură a fost la Roma, la Vatican. Nu a fost o întâlnire lungă, dar am spus întotdeauna că a fost, cred, un moment istoric. În acele 15-20 de minute, relația noastră s-a schimbat. Nu era nimeni în jurul nostru. Eram doar noi doi și m-am bucurat foarte mult să îl ascult pe președinte”, a declarat liderul ucrainean.”, a declarat liderul ucrainean.

Președintele Ucrainei a spus, de asemenea, că întâlnirea a fost una constructivă și că dialogul purtat cu Donald Trump a fost important pentru consolidarea relației dintre cei doi.

„Și sunt atât de fericit pentru că multe în viață depind de astfel de relații”, a adăugat Zelenski.

Potrivit Ukrinform, Donald Trump a redistribuit acest fragment al interviului pe propria platformă, Truth Social, semn că declarațiile liderului ucrainean au fost apreciate de el.

Relația dintre cei doi lideri a traversat o serie de momente grele înainte de această întâlnire. Pe 28 februarie 2025, întâlnirea dintre Volodimir Zelenski și Donald Trump de la Casa Albă a fost întreruptă după apariția unor dispute legate de războiul din Ucraina și de încrederea care poate fi acordată angajamentelor președintelui rus Vladimir Putin.

În aprilie 2025, Volodimir Zelenski, alături de prima-doamnă Olena Zelenska și delegația ucraineană, s-a deplasat la Roma pentru a participa la funeraliile Papei Francisc. Cu acel prilej a avut loc și întâlnirea privată dintre liderul ucrainean și Donald Trump, despre care Zelenski spune acum că a schimbat direcția relației dintre ei.

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