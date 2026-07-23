Publicația Suspilne relatează că președintele ucrainean Volodimir Zelenski ia în calcul să efectueze o vizită la Washington săptămâna viitoare, după ce a primit o invitație de a participa la înmormântarea fostului senator republican Lindsey Graham – cel care a elaborat recent un proiect de lege privind sancțiunile împotriva Rusiei.

Momentan, biroul prezidențial nu a făcut un anunț oficial în privința deplasării lui Zelenski, iar administrația de la Kiev ia în considerare inclusiv trimiterea unui înalt oficial în locul său, informează presa ucraineană. Detaliile nu au fost încă finalizate.

Totodată, Suspilne menționează, citând surse diplomatice, faptul că liderul de la Kiev ar avea în vedere și o întrevedere cu omologul său american, Donald Trump, în contextul în care negocierile de pace se află în impas de jumătate de an.

Eforturile diplomatice dintre Washington și Kiev

Potrivit The Kyiv Independent, eforturile diplomatice dintre Washington și Kiev păreau să se intensifice în această săptămână, în contextul vizitei la Kiev a trimisului special al lui Trump la NATO, Matt Whitaker, pentru a discuta despre livrările de rachete Patriot și despre acordul în curs de negociere dintre SUA și Ucraina privind dronele.

De asemenea, miercuri seara, Zelenski a vorbit la telefon cu emisarii speciali ai lui Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner.

Într-un mesaj publicat pe platforma Facebook, liderul ucrainean a descris discuția drept „bună și importantă”, afirmând că aceasta s-a concentrat asupra modalităților de impulsionare a procesului diplomatic.

„Pacea este necesară – o pace cu demnitate, iar Ucraina este pregătită de mult timp pentru aceasta”, a transmis Zelenski.