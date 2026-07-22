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Zelenski spune că Ucraina este pregătită pentru „o pace cu demnitate”, după întâlnirea cu emisarii lui Trump

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat miercuri că a avut o convorbire cu Steve Witkoff și Jared Kushner, emisari ai președintelui american Donald Trump, în cadrul căreia au fost discutate posibilitățile de relansare a eforturilor diplomatice pentru încheierea războiului.
Zelenski spune că Ucraina este pregătită pentru „o pace cu demnitate”, după întâlnirea cu emisarii lui Trump
Sursa foto: Facebook/Volodimir Zelenski
Oana Antipa
22 iul. 2026, 21:49, Știri externe
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Într-un mesaj publicat pe platforma Facebook, liderul ucrainean a descris discuția drept „bună și importantă”, afirmând că aceasta s-a concentrat asupra modalităților de impulsionare a procesului diplomatic.

„Pacea este necesară  – o pace cu demnitate, iar Ucraina este pregătită de mult timp pentru aceasta”, a transmis Zelenski.

Kievul anunță continuarea contactelor

Potrivit președintelui ucrainean, echipele celor două părți vor continua să mențină legătura pentru a pune în aplicare aspectele discutate în timpul convorbirii.

Zelenski le-a mulțumit lui Steve Witkoff și Jared Kushner pentru implicarea personală în promovarea unei soluții de pace și a transmis aprecieri președintelui Donald Trump și poporului american pentru sprijinul acordat Ucrainei.

„Suntem recunoscători președintelui Trump și poporului american pentru sprijinul lor neclintit”, a afirmat liderul de la Kiev.

Diplomația privind războiul din Ucraina rămâne în centrul atenției

Mesajul lui Zelenski intervine într-un moment în care continuă contactele diplomatice privind identificarea unei formule de încetare a războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.

În declarația sa, președintele ucrainean nu a oferit detalii suplimentare despre propunerile discutate și nici despre eventuale etape viitoare ale negocierilor, limitându-se să precizeze că dialogul dintre echipele implicate va continua.

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