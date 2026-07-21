Scandal electoral în SUA. O eroare software a lăsat sute de persoane fără cetățenie să voteze

„Sunt indignată de eșecurile grave care au permis să se întâmple acest lucru”, a transmis Mikie Sherrill, guvernatoarea statului.

Dezvăluirea vine în contextul în care administrația Trump încearcă să obțină adoptarea unor reguli mai stricte privind identificarea alegătorilor și dovada cetățeniei la nivel federal.

Persoanele în cauză au fost înregistrate pentru a vota între iunie 2023 și iunie 2024. Potrivit guvernatoarei, acestea indicaseră în mod corect că nu sunt cetățeni americani, însă sistemul le-a înscris automat pe listele electorale, arată BBC.

Cum a fost detectată problema

Sherrill a explicat că problema a apărut atunci când rezidenții care solicitau permise de conducere sau cărți de identitate răspundeau „nu” la întrebarea afișată pe un terminal electronic privind cetățenia americană.

„Analiza noastră preliminară arată că mai puțin de 400 de persoane care au fost înregistrate pentru prima dată din cauza acestei erori au votat”, a spus ea.

Guvernatoarea a precizat că printre persoanele afectate se aflau alegători înregistrați ca democrați, republicani și independenți, răspândiți în diferite zone ale statului. Ea a subliniat că eroarea s-a produs înainte de preluarea mandatului său.

Sherrill a anunțat că firma responsabilă de administrarea sistemului de identificare va fi înlocuită.

Guvernatoarea statului, în conflict cu Trump

Donald Trump a susținut de-a lungul anilor afirmații nedovedite privind existența unei fraude electorale extinse în Statele Unite. Recent, el a promovat adoptarea SAVE America Act. Este un proiect care ar introduce reguli naționale pentru procesul electoral. Însă, organizarea alegerilor este responsabilitatea statelor.

Guvernatoarea democrată a afirmat că „Trump nu are nicio credibilitate când vine vorba despre integritatea alegerilor”. L-a acuzat că a răspândit „minciuni” despre sistemul electoral american. Totodată, Sherrill a afirmat că Trump a încercat să răstoarne rezultatul alegerilor prezidențiale din 2020, câștigate de Joe Biden.

Ea a promis că va rezolva problema și a comparat modul în care administrația sa gestionează situația cu abordarea lui Trump.

„Diferența este simplă: atunci când descoperim o problemă, nu o ascundem, nu o negăm și nu inventăm teorii ale conspirației. O investigăm, o rezolvăm și informăm publicul”, a declarat Sherrill.