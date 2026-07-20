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Trump impune tarife vamale de 50% pentru majoritatea produselor canadiene

Președintele american Donald Trump a semnat luni trei măsuri executive prin care impune tarife vamale de 50% pentru majoritatea produselor importate din Canada, acuzând Ottawa de practici comerciale incorecte în domeniul automobilelor, băuturilor alcoolice și produselor lactate.
Trump impune tarife vamale de 50% pentru majoritatea produselor canadiene
Mediafax Foto
Petre Apostol
21 iul. 2026, 00:17, Știri externe
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Noile tarife sunt introduse în baza Secțiunii 338 din Legea Comerțului din 1930 și reprezintă un răspuns la măsurile de retorsiune adoptate de Canada împotriva tarifelor impuse anterior de Washington, potrivit unui oficial al administrației americane, citat de Associated Press.

Oficialul, care a vorbit sub protecția anonimatului, a afirmat că, în afara Chinei, Canada este singura țară care a ripostat prin măsuri similare și „trebuie trasă la răspundere”.

Noile taxe vamale nu se vor aplica produselor energetice, peștelui și mineralelor critice. În schimb, ele vor viza inclusiv bunuri care până acum beneficiau de scutiri în cadrul Acordului comercial dintre Statele Unite, Mexic și Canada (USMCA). Acordul, intrat în vigoare în 2020, a expirat recent, iar cele trei state au început negocieri pentru un nou cadru comercial.

Administrația Trump apreciază că măsura este necesară pentru a corecta ceea ce consideră a fi discriminarea produselor americane pe piața canadiană.

Oficialul american a mai declarat că președintele Trump le-a cerut consilierilor să analizeze posibilitatea introducerii unor tarife suplimentare împotriva Canadei, susținând că incendiile de vegetație din această țară au afectat calitatea aerului în Statele Unite.

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