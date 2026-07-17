Marco Rubio participă la reuniunile ASEAN din Manila pentru pregătirea unui posibil summit Trump-Xi

Vizita are ca obiectiv consolidarea relațiilor Washingtonului cu partenerii din regiunea Indo-Pacific și pregătirea unui posibil summit între președintele american Donald Trump și liderul chinez Xi Jinping.

Potrivit Departamentului de Stat al SUA, Rubio va lua parte la Conferința Post-Ministerială ASEAN, reuniunea miniștrilor de externe din cadrul Summitului Asiei de Est și Forumul Regional ASEAN. De asemenea, oficialul american va avea întâlniri bilaterale cu reprezentanți ai mai multor state din regiunea Indo-Pacific, inclusiv cu autoritățile din Filipine, scrie Reuters.

Posibila întâlnire cu Wang Yi

Deși Washingtonul și Beijingul nu au confirmat oficial o întâlnire între Marco Rubio și ministrul chinez de Externe Wang Yi, analiștii consideră că aceasta este foarte probabilă. Discuțiile ar urma să vizeze pregătirea unei noi întâlniri între Donald Trump și Xi Jinping, programată, potrivit declarațiilor liderului american, pentru sfârșitul lunii septembrie, în Statele Unite.

Relațiile dintre Statele Unite și China au cunoscut o perioadă de relativă stabilizare după armistițiul comercial convenit între cei doi lideri. Cu toate acestea, diferențele privind comerțul, securitatea și influența strategică în regiunea Asia-Pacific continuă să domine agenda bilaterală, fiind considerate de numeroși experți drept elemente specifice unei noi forme de competiție geopolitică.

Marea Chinei de Sud și Myanmar, pe agenda discuțiilor

Un alt subiect important al reuniunilor ASEAN îl reprezintă tensiunile din Marea Chinei de Sud, unde mai multe state revendică teritorii disputate. Evenimentul are loc la scurt timp după împlinirea a zece ani de la hotărârea Tribunalului Permanent de Arbitraj din 2016, care a invalidat baza juridică a revendicărilor extinse formulate de China asupra acestei zone maritime. Beijingul continuă însă să respingă decizia.

Autoritățile din Filipine au transmis că negocierile dintre ASEAN și China privind un cod de conduită pentru Marea Chinei de Sud continuă și există speranțe ca progrese importante să fie realizate până la finalul acestui an.

Pe agenda reuniunilor figurează și situația din Myanmar, după ce miniștrii de externe ai ASEAN au avut recent primele discuții directe cu reprezentanții guvernului militar instalat în urma loviturii de stat din 2021. Organizația regională continuă să limiteze participarea liderilor militari la reuniunile sale oficiale.

Securitatea regională și combaterea criminalității transfrontaliere

Experții în securitate regională apreciază că Marco Rubio va aborda într-un mod echilibrat disputa privind Marea Chinei de Sud, evitând o escaladare verbală care ar putea afecta eventualele discuții cu Wang Yi privind relațiile bilaterale dintre Washington și Beijing.

Totodată, pe agenda reuniunilor se află și fenomenul centrelor de fraudă informatică din Asia de Sud-Est, despre care administrația americană susține că provoacă anual pierderi de miliarde de dolari cetățenilor americani. Combaterea acestor rețele transfrontaliere reprezintă una dintre prioritățile de securitate ale Statelor Unite în regiune.

Participarea lui Marco Rubio la reuniunile ASEAN este considerată un nou semnal al interesului Washingtonului pentru consolidarea alianțelor din Indo-Pacific și pentru menținerea dialogului diplomatic cu Beijingul, într-o perioadă în care conflictele internaționale și competiția strategică influențează stabilitatea economică și politică la nivel global.