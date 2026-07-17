Prima pagină » Știrile zilei » Karol Nawrocki respinge două legi care extind drepturile cuplurilor LGBT: Nu pot accepta pierderea statutului special al căsătoriei

Karol Nawrocki respinge două legi care extind drepturile cuplurilor LGBT: Nu pot accepta pierderea statutului special al căsătoriei

Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a respins vineri două proiecte de lege care ar fi introdus contracte de coabitare pentru cuplurile care locuiesc împreună, inclusiv cele de același sex, invocând că noile reglementări ar submina definiția constituțională a căsătoriei.
Karol Nawrocki respinge două legi care extind drepturile cuplurilor LGBT: Nu pot accepta pierderea statutului special al căsătoriei
Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
17 iul. 2026, 16:41, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, și-a exercitat dreptul de veto pentru a bloca două proiecte de lege care urmăreau introducerea unui cadru juridic pentru contractele de coabitare între doi adulți, inclusiv pentru cuplurile de același sex, relatează Reuters

Actele normative ar fi reglementat aspecte precum depunerea declarațiilor fiscale comune, acordarea unor facilități fiscale, accesul la informații medicale, acoperirea comună prin asigurări de sănătate, pensia de urmaș și dreptul de a se ocupa de funeraliile partenerului.

Inițiativele legislative au beneficiat de sprijinul partidelor din coaliția de guvernare, inclusiv al formațiunii conservatoare PSL, care se opusese formulelor inițiale care erau mai radicale. 

Motivele invocate de președinte

Președintele Nawrocki a argumentat că proiectele depășesc limitele acceptate de Constituție prin crearea unui nou cadru juridic asemănător căsătoriei. 

„Aceste propuneri creează o nouă instituție formalizată de drept al familiei, dotată cu o gamă largă de drepturi similare celor aferente căsătoriei. În calitate de garant al Constituției, nu pot accepta o soluție care ar duce la pierderea statutului special al căsătoriei, definită în Articolul 18 din Constituție drept uniunea dintre un bărbat și o femeie”, a transmis președintele de la Varșovia. 

Reacția guvernului și a societății civile

Decizia a fost criticată de premierul Donald Tusk, care a transmis printr-un mesaj publicat pe X: „Veto-ul prezidențial este o dovadă de dispreț față de oameni și față de dreptul acestora la fericire și la o viață normală”. 

Katarzyna Kotula, ministra Egalității și inițiatoare a proiectelor legislative, a declarat că prin această decizie președintele „a întors spatele celor două milioane de persoane care trăiesc în prezent în relații informale”. 

Organizația poloneză Campania Împotriva Homofobiei (KPH) a transmis că proiectele respinse reprezentau doar o parte din versiunea inițială a unei inițiative legislative privind parteneriatele civile. 

„Totuși, veto-ul de astăzi asupra proiectului de lege demonstrează că până și minimul absolut de drepturi pe care acesta urmărea să le ofere este prea mult pentru președinte”, a transmis KPH. 

Guvernul ar putea anula veto-ul doar cu o majoritate de trei cincimi în Parlament, cu participarea a cel puțin jumătate dintre deputați. În condițiile în care partidele naționaliste din opoziție se opun proiectelor, obținerea unei astfel de majorități este considerată imposibilă.  

Recomandarea video

FOTO REPORTAJ Acasă la Cristi Chivu / Pinetina, locul unde Inter pregătește sezonul de după doppietta / ”Sunt liniștit, nu mă tem de nimic”
G4Media
Pălmuit de Bellingham după fluierul final! A urmat o încăierare generală la Anglia - Argentina
GSP.ro
Un fost ministru de Finanțe spune câți bani a cheltuit România pentru ucraineni și explică pierderile provocate de război
Gandul
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă tradițională cu doar 8.000 de euro. Terenul are 2320 de metri pătrați
Cancan
Reacția lui Darren Cahill când a văzut-o pe Simona Halep cu Dorin Mateiu la Wimbledon
Prosport
Victor Ciutacu și alți trei lucrători la RTV, condamnați la daune-record pentru dezinformările despre spitalul ridicat din donații de „Dăruiește Viață”
Libertatea
8 semne că ai un ficat bolnav. Vezi dacă ai aceste simptome
CSID
Topul celor mai ieftine Dacia disponibile prin Rabla 2026
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da