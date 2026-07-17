Karol Nawrocki respinge două legi care extind drepturile cuplurilor LGBT: Nu pot accepta pierderea statutului special al căsătoriei

Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, și-a exercitat dreptul de veto pentru a bloca două proiecte de lege care urmăreau introducerea unui cadru juridic pentru contractele de coabitare între doi adulți, inclusiv pentru cuplurile de același sex, relatează Reuters.

Actele normative ar fi reglementat aspecte precum depunerea declarațiilor fiscale comune, acordarea unor facilități fiscale, accesul la informații medicale, acoperirea comună prin asigurări de sănătate, pensia de urmaș și dreptul de a se ocupa de funeraliile partenerului.

Inițiativele legislative au beneficiat de sprijinul partidelor din coaliția de guvernare, inclusiv al formațiunii conservatoare PSL, care se opusese formulelor inițiale care erau mai radicale.

Motivele invocate de președinte

Președintele Nawrocki a argumentat că proiectele depășesc limitele acceptate de Constituție prin crearea unui nou cadru juridic asemănător căsătoriei.

„Aceste propuneri creează o nouă instituție formalizată de drept al familiei, dotată cu o gamă largă de drepturi similare celor aferente căsătoriei. În calitate de garant al Constituției, nu pot accepta o soluție care ar duce la pierderea statutului special al căsătoriei, definită în Articolul 18 din Constituție drept uniunea dintre un bărbat și o femeie”, a transmis președintele de la Varșovia.

Reacția guvernului și a societății civile

Decizia a fost criticată de premierul Donald Tusk, care a transmis printr-un mesaj publicat pe X: „Veto-ul prezidențial este o dovadă de dispreț față de oameni și față de dreptul acestora la fericire și la o viață normală”.

Katarzyna Kotula, ministra Egalității și inițiatoare a proiectelor legislative, a declarat că prin această decizie președintele „a întors spatele celor două milioane de persoane care trăiesc în prezent în relații informale”.

Organizația poloneză Campania Împotriva Homofobiei (KPH) a transmis că proiectele respinse reprezentau doar o parte din versiunea inițială a unei inițiative legislative privind parteneriatele civile.

„Totuși, veto-ul de astăzi asupra proiectului de lege demonstrează că până și minimul absolut de drepturi pe care acesta urmărea să le ofere este prea mult pentru președinte”, a transmis KPH.

Guvernul ar putea anula veto-ul doar cu o majoritate de trei cincimi în Parlament, cu participarea a cel puțin jumătate dintre deputați. În condițiile în care partidele naționaliste din opoziție se opun proiectelor, obținerea unei astfel de majorități este considerată imposibilă.