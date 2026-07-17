Volodimir Zelenski îl trimite pe Taras Kachka la Bruxelles. Fostul vicepremier devine noul ambasador al Ucrainei la Uniunea Europeană

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat, vineri, numirea lui Taras Kachka în funcția de ambasador al Ucrainei la Uniunea Europeană, potrivit POLITICO.

Fost viceprim-ministru responsabil de integrarea europeană, Taras Kachka îl înlocuiește pe Vsevolod Chentsov, care va prelua, la rândul său, fostul portofoliu al acestuia.

Schimbarea aceasta a venit în mijlocul unui întreg haos politic, după decizia lui Zelenski de a-l demite pe ministrul Apărării, Mihailo Fedorov, măsură care a generat proteste și critici în mai multe orașe din Ucraina.

Taras Kachka este considerat unul dintre principalii oficiali implicați în procesul de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană. În ultimii ani, el a coordonat relația cu instituțiile europene și negocierile privind parcursul european al Kievului.

Pe 14 iulie, el s-a aflat la Bruxelles pentru deschiderea unui nou capitol de negocieri privind aderarea Ucrainei la Uniune. Deși dialogul cu instituțiile europene durează de mai multe luni, primul grup de negocieri a fost deschis abia în iunie, după ce Ungaria și-a retras veto-ul care blocase procesul.

Autoritățile de la Kiev sperau să deschidă toate cele șase grupuri de negocieri până la jumătatea lunii iulie. Totuși, din cauza unor noi rezerve exprimate de Budapesta, doar două dintre acestea au fost lansate.

Recent, într-un interviu acordat publicației POLITICO, Taras Kachka a spus că este nemulțumit de ritmul procesului de extindere. El a declarat că există „o anumită dezamăgire” din cauza „lipsei unui sentiment de urgență” în rândul unor state membre ale Uniunii Europene.

În același timp, a precizat că poartă discuții cu oficialii ungari pentru a găsi cele mai bune soluții privind drepturile minorității maghiare din Ucraina.

„Există inerție politică și multe prejudecăți care încă există în societatea maghiară. De aceea, sarcina noastră comună este să arătăm că procesul de extindere nu îi subminează pe membrii minorității maghiare”, a afirmat Kachka.

După ce a anunțat oficial numirea, Volodimir Zelenski a precizat că are încredere totală că noul ambasador va accelera dialogul cu Bruxelles-ul.

„Așteptăm decizii privind încă patru grupuri de negocieri. Cred că Taras va putea îndeplini această muncă cel mai eficient la Misiunea Ucrainei pe lângă Uniunea Europeană de la Bruxelles”, a transmis liderul ucrainean.