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Groază într-un oraș din China: blocuri întregi, înghițite într-o alunecare de teren. Peste 1.000 de locuitori evacuați

Vineri, în orașul Chongqing, din sud-vestul Chinei, o alunecare masivă de teren a îngropat case și blocuri și a forțat peste 1.000 de locuitori să-și evacueze locuințele.
Groază într-un oraș din China: blocuri întregi, înghițite într-o alunecare de teren. Peste 1.000 de locuitori evacuați
Sursă foto: capturi video / X
Daiana Rob
17 iul. 2026, 17:07, Știri externe
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Postul de televiziune de stat CCTV a declarat că cel puțin 10 persoane au fost salvate din dărâmături și că operațiunile de căutare și salvare erau în curs de desfășurare.

CCTV a precizat că alunecarea de teren a avut loc în jurul orei 9:08 dimineața în județul Pengshui din Chongqing. Cantități uriașe de roci și pământ s-au prăbușit în josul versantului, îngropând peste 10 clădiri rezidențiale, potrivit Associated Press. 

Imaginile difuzate de au arătat o parte a versantului muntelui prăbușindu-se peste o zonă rezidențială. Mai multe clădiri se aflau lângă locul prăbușirii, în timp ce echipele de salvare scotoceau printre dărâmături. Eforturile de salvare au fost îngreunate de terenul instabil și de riscul unei noi alunecări de teren, potrivit postului de televiziune.

Imaginile distribuite pe rețelele sociale au arătat salvatori îmbrăcați în echipament portocaliu folosind excavatoare pentru a săpa printre dărâmături. O echipă de salvatori a scos o victimă din dărâmături.

Bucăți mari de stâncă au alunecat pe lângă clădiri într-un curs de apă de mai jos. Două clădiri care păreau să aibă aproximativ cinci și, respectiv, 15 etaje au fost avariate, dar încă stăteau în picioare.

Alunecarea, provocată de ploi

Alunecarea de teren provocată de ploi s-a produs în apropierea unui tronson al râului Wujiang, care străbate munții carstici presărați cu orașe mici și terase.

Autoritățile au declarat că au trimis peste 8.000 de articole de ajutor în caz de dezastru către Chongqing, inclusiv corturi, paturi pliante și truse de urgență pentru familii.

Mai mulți stâlpi de electricitate au fost îngropați, întrerupând alimentarea cu energie electrică. Autoritățile au declarat că alimentarea cu apă, electricitate și gaz a fost întreruptă pe o rază de 1 kilometru  în jurul zonei afectate de alunecarea de teren, pentru a preveni alte întreruperi.

Regiunea Pengshui este situată în partea de sud-est a orașului Chongqing, la granița cu provinciile Hubei și Guizhou.

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