Prima pagină » Ştiinţă-Sănătate » Am putea scăpa de microplastice? Plasticul viu, creat să se autodistrugă în doar șase zile

Am putea scăpa de microplastice? Plasticul viu, creat să se autodistrugă în doar șase zile

O echipă de cercetători chinezi a creat un „plastic viu” care se descompune complet în doar șase zile, fără să producă microplastice. Materialul este conceput să înceapă degradarea doar la comandă.
Am putea scăpa de microplastice? Plasticul viu, creat să se autodistrugă în doar șase zile
Imagine cu bucata de „plastic viu” pe măsură ce se degradează/sursa foto: American Chemical Society
Maria Miron
17 iul. 2026, 12:27, Ştiinţă-Sănătate
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Problema deșeurilor din plastic de unică folosință este că obiectele sunt utilizate doar câteva minute sau ore, însă rămân în mediu zeci sau chiar sute de ani. O posibilă soluție vine de la cercetătorii chinezi, care au dezvoltat un nou tip de „plastic viu”, descris de ScienceDaily.

Noul material încorporează spori ai bacteriei Bacillus subtilis – folosită frecvent în cercetare datorită siguranței și rezistenței sale – modificați genetic pentru a produce două enzime care descompun plasticul în etape. Sporii rămân inactivi până când sunt activați, moment în care încep să producă enzimele necesare degradării.

Cum funcționează „plasticul viu”

Plasticul este alcătuit din polimeri, adică lanțuri foarte lungi de molecule care îi conferă rezistență și îl fac să se descompună foarte greu în natură. Noul material a fost conceput în așa fel încât aceste lanțuri să poată fi distruse controlat.

Bacteriile modificate genetic produc două enzime care lucrează împreună. Prima taie lanțurile lungi de polimer în fragmente mai mici, iar cea de-a doua le descompune complet până la unitățile lor de bază, numite monomeri. Astfel, plasticul nu se fragmentează în microplastice, ci se descompune complet.

„Faptul că plasticul convențional persistă timp de secole, în timp ce multe dintre utilizările sale, precum ambalajele, sunt de foarte scurtă durată, ne-a făcut să ne întrebăm dacă nu am putea integra degradarea direct în ciclul de viață al materialului”, a explicat Zhuojun Dai, de la Institutul de Tehnologie Avansată din Shenzhen al Academiei Chineze de Științe, coordonatorul cercetării.

Rezistent în utilizare, dar programat să dispară

Experții chinezi au combinat sporii bacterieni cu policaprolactonă, un polimer biodegradabil folosit, printre altele, în imprimarea 3D și în unele fire chirurgicale. Testele au arătat că noul material are proprietăți mecanice similare cu cele ale plasticului obișnuit și își păstrează rezistența în condiții normale.

Pentru a începe procesul de degradare, oamenii de știință au introdus materialul într-un lichid care conține substanțe nutritive necesare bacteriilor, încălzit la 50 de grade Celsius. Bacteriile s-au activat și au produs enzimele care au descompus complet plasticul în numai șase zile. Procesul nu a dus la formarea microplasticelor.

Dispozitiv purtabil care dispare după utilizare

Pentru a demonstra utilitatea tehnologiei, echipa a realizat din acest material un electrod flexibil care se aplică pe piele pentru monitorizarea unor funcții ale organismului. Dispozitivul a funcționat normal, iar după declanșarea procesului de degradare s-a descompus complet în aproximativ două săptămâni.

Cercetătorii speră ca, în viitor, tehnologia să poată fi adaptată și altor tipuri de plastic, inclusiv celor utilizate în produsele de unică folosință. De asemenea, ei lucrează la o metodă prin care bacteriile să poată fi activate direct în apă, unde ajunge o mare parte din poluarea cu plastic.

Recomandarea video

FOTO REPORTAJ Acasă la Cristi Chivu / Pinetina, locul unde Inter pregătește sezonul de după doppietta / ”Sunt liniștit, nu mă tem de nimic”
G4Media
Pălmuit de Bellingham după fluierul final! A urmat o încăierare generală la Anglia - Argentina
GSP.ro
Un fost ministru de Finanțe spune câți bani a cheltuit România pentru ucraineni și explică pierderile provocate de război
Gandul
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă tradițională cu doar 8.000 de euro. Terenul are 2320 de metri pătrați
Cancan
Reacția lui Darren Cahill când a văzut-o pe Simona Halep cu Dorin Mateiu la Wimbledon
Prosport
Victor Ciutacu și alți trei lucrători la RTV, condamnați la daune-record pentru dezinformările despre spitalul ridicat din donații de „Dăruiește Viață”
Libertatea
Herpangina la copii: ce este, cum se manifestă și când trebuie să ajungi cu cel mic la medic. Infecția e periculoasă pentru copii
CSID
Renault aduce 9 modele în Rabla 2026. Care este cea mai ieftină ofertă
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da